Ducati erfüllt individuelle Wünsche ab Werk

aum – 20. Februar 2026

Wie wäre es einmal mit einer blauen Ducati? Mit der Mutistrada V4 startet die italienische Marke ein Individualisierungsprogramm ab Werk. Kunden können bei der Bestellung ihres Motorrads unter verschiedenen alternativen Lackierungen, Designs oder Räderoptionen sowie Ausstattungsmerkmalen entscheiden, die dann direkt auf der Produktionslinie im Werk in Borgo Panigale umgesetzt werden. Spätere Umbauten oder nachträgliche Änderungen entfallen. Unter den Farben befinden sich zum Beispiel auch solche von der Audi-Konzernschwester Lamborghini.

Außerdem bietet das „Ducati Factory Made“-Programm (DFM) eine Auswahl an Komponenten wie Gussräder in verschiedenen Farben, geschmiedete Leichtmetallräder oder Speichenräder sowie Farboptionen für den Heckrahmen und die Bremssättel. Darüber hinaus umfasst das Programm Auswahlmöglichkeiten für die Sitzhöhe von Fahrer und Sozius sowie für das Fahrwerk. Auch Komponenten aus den bekannten Paketen Touring, Adventure, Sport, Tech und Enduro können nach eigenen Vorlieben kombiniert werden. Für die Multistrada V4 Pikes Peak und RS erlaubt das Programm weitere spezielle Anpassungen wie zusätzliche Zusatzscheinwerfer oder weitere Carbon-Komponenten.

Ein entsprechender DFM-Konfigurator ist bereits auf der Webseite des Herstellers freigeschaltet. (aum)

