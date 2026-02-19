Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Exklusiv

Kompakt: Leise Limousine mit lauter SUV-Anleihen

aum – 19. Februar 2026

Von Frank Wald

Der Volvo ES90 will vieles zugleich sein: elegante Elektrolimousine, komfortabler Reisewagen und praktischer Crossover mit SUV-Anleihen. Auf dem Papier klingt diese Mischung verlockend, in der Praxis zeigt sich ein Auto mit beeindruckenden Stärken, aber auch klaren Schwächen. Vor allem Raumgefühl, Einstiegs- und Fahrkomfort setzen Maßstäbe. Der lange Radstand schafft üppige Platzverhältnisse, das optionale Luftfahrwerk sorgt für souveränes Gleiten und die 800-Volt-Technik verspricht kurze Ladestopps. Wer entspannt unterwegs sein will, findet hier ein echtes Wohlfühlmobil.

Doch der moderne Anspruch hat seinen Preis. Das radikal digitalisierte Bedienkonzept verlangt Geduld, Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft und lenkt gerade in der Eingewöhnungsphase mehr ab, als einem lieb sein kann. Selbst grundlegende Funktionen verstecken sich in Menüs, die während der Fahrt kaum intuitiv erreichbar sind. Auch die eingeschränkte Sicht nach hinten und die ergonomischen Kompromisse im Fond trüben den Oberklasse-Anspruch. Welche Details beim Fahren überzeugen und welche Nerven kosten, zeigt sich erst nach den ersten Kilometern. (aum)

Hier die exklusive Story
Weiterführende Links: Volvo-Presse

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Volvo ES90 und Autor Frank Wald.

Volvo ES90 und Autor Frank Wald.

Photo: Christian Bittmann via Autoren-Union Mobilität

Download:

Volvo ES90.

Volvo ES90.

Photo: Volvo/Christian Bittmann via Autoren-Union Mobilität

Download:

Volvo ES90.

Volvo ES90.

Photo: Volvo/Christian Bittmann via Autoren-Union Mobilität

Download:

Volvo ES90.

Volvo ES90.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Mit dem ID Polo kehrt auch Volkswagen wieder zu mehr physischen Schaltern zurück.
Zurück zum Gewohnten
Audi RS 5.
Audi RS 5: Verbrenner-Power mit Plus
Toyota-Werk im polnischen Walbrzych.
Toyota richtet weitere Kreislauffabrik ein
Harley-Davidson Road Glide 3.
Harley-Davidson hält dem Trike die Treue
Citroën Jumpy.
Stellantis erweitert Dieselangebot bei den Transportern
Renault Group.
Nissan-Abschreibung belastet Ergebnis der Renault Group

Audio

Autonews vom 18. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren