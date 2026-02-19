Der Volvo ES90 will vieles zugleich sein: elegante Elektrolimousine, komfortabler Reisewagen und praktischer Crossover mit SUV-Anleihen. Auf dem Papier klingt diese Mischung verlockend, in der Praxis zeigt sich ein Auto mit beeindruckenden Stärken, aber auch klaren Schwächen. Vor allem Raumgefühl, Einstiegs- und Fahrkomfort setzen Maßstäbe. Der lange Radstand schafft üppige Platzverhältnisse, das optionale Luftfahrwerk sorgt für souveränes Gleiten und die 800-Volt-Technik verspricht kurze Ladestopps. Wer entspannt unterwegs sein will, findet hier ein echtes Wohlfühlmobil.

Doch der moderne Anspruch hat seinen Preis. Das radikal digitalisierte Bedienkonzept verlangt Geduld, Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft und lenkt gerade in der Eingewöhnungsphase mehr ab, als einem lieb sein kann. Selbst grundlegende Funktionen verstecken sich in Menüs, die während der Fahrt kaum intuitiv erreichbar sind. Auch die eingeschränkte Sicht nach hinten und die ergonomischen Kompromisse im Fond trüben den Oberklasse-Anspruch. Welche Details beim Fahren überzeugen und welche Nerven kosten, zeigt sich erst nach den ersten Kilometern. (aum)

