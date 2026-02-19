Logo Auto-Medienportal
Toyota richtet weitere Kreislauffabrik ein

aum – 19. Februar 2026

Toyota wird im polnische Walbrzych eine weitere Kreislauffabrik eröffnen. Sie wird eine Fläche von 25.000 Quadratmetern umfassen und jährlich etwa 20.000 End-of-Life-Fahrzeuge (ELV) verarbeiten. Das Werk gewinnt wiederverwendbare Komponenten sowie wertvolle Rohstoffe von Autos am Ende ihres Lebenzyklus systematisch und ressourceneffizient zurück. Batterien, Räder und weitere Bauteile werden auf ihr Potenzial zur Wiederaufbereitung, Weiterverwendung oder zum Recycling geprüft. Darüber hinaus sollen Materialien wie Kupfer, Stahl, Aluminium und Kunststoffe in die Produktion neuer Fahrzeuge von Toyota zurückgeführt werden.

Mit der neuen Anlage erweitert Toyota die Aktivitäten des bestehenden Werks in Walbrzych, das bereits Schlüsselkomponenten für hybride und konventionelle Antriebe fertigt. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen seine erste Fabrik für Kreislaufwirtschaft in Europa eingeweiht. Sie befindet sich in Burnaston in Großbritannien. (aum)

Bilder zum Artikel
Toyota-Werk im polnischen Walbrzych.

Toyota-Werk im polnischen Walbrzych.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

