Harley-Davidson hält dem Trike die Treue

Auch wenn sie nur ein Nischenprodukt sind, Harley-Davidson hält den Trikes die Treue. Für dieses Jahr erhält die 3er-Baureihe der Kultmarke ein neues Heckfahrwerk. Es verspricht mehr Komfort und ein leichteres Handling. Bei der Road Glide 3 sowie der Street Glide Limited der „Liberty Edition“ aus Anlass des 250-jährigen Bestehens der USA kommt als Motor der neue Milwaukee-Eight VVT 117 mit der variablen Ventilsteuerung zum Einsatz. Er leistet hier 106 PS (78 kW) bei 5020 Umdrehungen in der Minute und entwickelt bei 3500 Touren ein maximales Drehmoment von 170 Newtonmetern. Bei der CVO Street Glide 3 Limited setzt Harley-Davidson mit dem 1,98-Liter-Motor VVT 121 noch elf PS und sieben Newtonmeter oben drauf. Zudem wurde das Touring-Paket bei beiden Street Glide komplett neu gestaltet.

Die Harley-Davidson Road Glide 3 kostet 38.900 Euro (Schweiz: 36.900 CHF), die Street Glide 3 Limited 47.700 Euro (45.700 CHF) und die CVO Street Glide 3 Limited 59.900 Euro(56.400 CHF). (aum)



