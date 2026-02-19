Stellantis erweitert Dieselangebot bei den Transportern

Stellantis erweitert das Dieselangebot bei den kleineren Transportern Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro und Peugeot Expert. Zusätzlich zum kleinen 1,5-Liter-Motor mit 120 PS (88 kW) steht ein neuer 2,2-Liter-Antrieb zur Verfügung. Er ist wahlweise mit 150 PS (110 kW) oder 180 PS (132 kW) erhältlich. Er wird mit manuellem Sechs-Gang-Getriebe bzw. Acht-Stufen-Automatik geliefert, entwickelt bis zu 400 Newtonmeter Drehmoment und ermöglich Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 185 km/h. (aum)





