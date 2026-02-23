Logo Auto-Medienportal
Kompakt: Streit rund um die Ruhe auf dem Stellplatz

aum – 23. Februar 2026

Von Michael Kirchberger

Auf Campingplätzen gibt es zunehmend Konfliktpotenzial: Viele Wohnmobilurlauber gehen mit Kindern oder dem Hund auf die Reise – andere, Ruhe suchende Gäste fühlen sich dadurch oft gestört. Neue Konzepte sind daher gefragt. Die Zahl der Camps mit einem gefordertem Mindestalter nimmt ebenso zu wie die der Plätze mit speziellen Zonen für Hundehalter. Da gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für die beliebtesten Urlaubsdestinationen in Europa. (aum)

Flowcamper Fellschnute.

Flowcamper Fellschnute.

Photo: Flowcamper via Autoren-Union Mobilität

