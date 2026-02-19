Echte Schalter und Tasten statt digitaler Touchflächen, mechanische Türgriffe statt elektronischer Lösungen – China verschärft die Sicherheitsvorschriften für neue Automodelle. Noch sind nicht alle Details fixiert, die grundsätzliche Stoßrichtung der neuen Regeln ist jedoch klar: Zurück zum Gewohnten.

So dürfen in China ab kommendem Jahr keine neuen Fahrzeuge mehr mit rein elektrisch ein- und ausfahrbaren Türgriffen mehr angeboten werden. Hintergrund für diese Bestimmung ist ein Unfall, bei dem der Fahrer einer Elektro-Limousine vom Typ Xiaomi SU7 nach einer Kollision in seinem Auto verbrannte, weil Passanten die Türen des Wagens nicht öffnen konnten – denn die Griffe blieben ohne Stromversorgung eingefahren.



Auch das Pkw-Sicherheits-Konsortium Euro NCAP setzt mit dem Slogan „Bring Back Buttons“ entsprechende Signale für eine Rückkehr zu mehr herkömmlichen Bedienelementen. Fahrzeuge können nur dann die Bestnote erhalten, wenn für Blinker, Warnblinker, Hupe, Scheibenwischer und den Notruf e-Call physische Schalter mit direktem, haptischen Feedback vorhanden sind.



Eine eindeutige und unmittelbar Bedienung der wichtigsten Fahrzeugfunktionen ist nicht nur komfortabel, sondern auch sicherheitsrelevant. (aum)

