Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Exklusiv

Kompakt: Zurück zum Gewohnten

aum – 19. Februar 2026

Von Jürgen Pander

Echte Schalter und Tasten statt digitaler Touchflächen, mechanische Türgriffe statt elektronischer Lösungen – China verschärft die Sicherheitsvorschriften für neue Automodelle. Noch sind nicht alle Details fixiert, die grundsätzliche Stoßrichtung der neuen Regeln ist jedoch klar: Zurück zum Gewohnten.

So dürfen in China ab kommendem Jahr keine neuen Fahrzeuge mehr mit rein elektrisch ein- und ausfahrbaren Türgriffen mehr angeboten werden. Hintergrund für diese Bestimmung ist ein Unfall, bei dem der Fahrer einer Elektro-Limousine vom Typ Xiaomi SU7 nach einer Kollision in seinem Auto verbrannte, weil Passanten die Türen des Wagens nicht öffnen konnten – denn die Griffe blieben ohne Stromversorgung eingefahren.

Auch das Pkw-Sicherheits-Konsortium Euro NCAP setzt mit dem Slogan „Bring Back Buttons“ entsprechende Signale für eine Rückkehr zu mehr herkömmlichen Bedienelementen. Fahrzeuge können nur dann die Bestnote erhalten, wenn für Blinker, Warnblinker, Hupe, Scheibenwischer und den Notruf e-Call physische Schalter mit direktem, haptischen Feedback vorhanden sind.

Eine eindeutige und unmittelbar Bedienung der wichtigsten Fahrzeugfunktionen ist nicht nur komfortabel, sondern auch sicherheitsrelevant. (aum)

Hier die exklusive Story

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mit dem ID Polo kehrt auch Volkswagen wieder zu mehr physischen Schaltern zurück.

Mit dem ID Polo kehrt auch Volkswagen wieder zu mehr physischen Schaltern zurück.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Hauptuntersuchung bei der GTÜ.
Der HU-Bericht wird digital
Kfz-Schein.
Der Fahrzeugschein wird digital
Der Automobilclub von Deutschland (AvD) führt die digitale Mitgliedskarte ein.
Der AvD führt die digitale Mitgliedskarte ein
Bis auf die vorgeschriebene Kurzanleitung gibt es bei Opel das Fahrzeughandbuch künftig digital.
Opel stellt Handbücher auf digital um
Digitaler Rückspiegel.
Digitale Spiegelsysteme: Blick zurück mit Verstand

Audio

Wirtschaftsnews vom 17. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren