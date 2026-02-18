Die Lufthansa schafft mehr Platz und Komfort

Die Lufthansa rüstet in den kommenden vier Jahren 38 Flugzeuge des Typs Airbus A 320 um, um für mehr Komfort und mehr Platz fürs Handgepäck zu sorgen. Sie erhalten neben neuen Sitzen des Herstellers Geven auch deutlich größere Gepäckfächer, USB-Anschlüsse an jedem Sitz sowie eine Tablet- und Smartphone-Halterung. Die Umrüstung einer Maschine dauert etwa 30 Tage. Rund 1000 verschiedene Bauteile von etwa 100 Lieferanten werden neu eingebaut.

Die neuen, besonders ergonomisch geformten Sitze des italienischen Herstellers Geven sind bequemer als die bisherigen Sitze und haben horizontal bewegliche Kopfstützen und in der Business Class auch eine weiter nach hinten verstellbare Rückenlehne. Jeder Sitz erhält einen eigenen USB-A und USB-C-Anschluss, über den mobile Geräte geladen werden können. Zudem werden alle Sitze mit einer Halterung für Tablets und Smartphones ausgerüstet.



Die neue Kabine ist mit um 40 Prozent größeren Gepäckfächern ausgestattet und bietet Platz für deutlich mehr Handgepäckskoffer oder Taschen. Sie können künftig vertikal verstaut werden. Auch das Boarding wird dadurch effizienter, da Fluggäste ihr Gepäck schneller unterbringen können. (aum)

