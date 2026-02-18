Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Exklusiv

Kompakt: Seit 29 Jahren eine feste Größe

aum – 18. Februar 2026

Von Walther Wuttke

Seit 29 Jahren gehört der Forester zur Modellpalette des japanischen Allradspezialisten Subaru, und sein Name ist Programm. Der „Förster“ ist vor allem bei Zeitgenossen ein beliebter Begleiter, die regelmäßig abseits befestigter Straßen unterwegs sind, aber keinen klassischen Geländewagen suchen, gleichzeitig aber die robusten Eigenschaften verlangen, und für die ein übliches SUV keine Alternative darstellt. Bei den Subaru-Händlern steht nun die sechste Generation des Forester, und die Preisliste beginnt bei 40.490 Euro.

Unter der Haube des Forester arbeitet ein Boxermotor, wie er sonst nur noch von Porsche eingesetzt wird. Im konkreten Fall leistet der Zwei-Liter-Vierzylinder als Mildhybrid überschaubare 136 PS (100 kW), die er unaufgeregt auf die vier Räder überträgt. Der Verbrenner ist mit einem 12,3 kW (16,7 PS) starken E-Motor kombiniert, um den Verbrauch des Allradlers zu reduzieren, was allerdings nicht wirklich gelingt. Subaru verspricht 8,1 Liter auf 100 Kilometer (nach WLTP). Das ist im Alltagsgebrauch auch erreichbar, doch bei einer schnelleren Gangart kann der Verbrauch auch zweistellig werden.

Mit einer Beschleunigung von 12,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h ist der Forester beim Ampelstart nicht der Erste, doch er ist ohnehin eher ein Kandidat für die gemäßigte Art der Fortbewegung. Immerhin erreicht der „Förster“ bei Bedarf maximal 188 km/h. Am angenehmsten ist der Forester allerding bei einer zurückhaltenden Fahrweise.

Die Kraftübertragung übernimmt ein zuverlässig die passende Übersetzung anbietendes CVT-Getriebe, das mit einer deutlich geringeren akustischen Rückmeldung als vergleichbare Getriebe arbeitet. Das Subaru Intelligent Drive System (SI) ermöglicht es, das Ansprechverhalten des Boxers den individuellen Gewohnheiten des Piloten anzupassen. Daneben steht noch die Einstellung Sport bereit, mit der die Beschleunigungswerte dynamischer, aber auch verbrauchsintensiver werden. (aum)

Hier die exklusive Story
Weiterführende Links: Subaru

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Subaru Forester.

Subaru Forester.

Photo: Subaru via Autoren-Union Mobilität

Download:

Subaru Forester.

Subaru Forester.

Photo: Subaru via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Subaru Forester.
Subaru Forester startet bei 40.490 Euro
Subaru Forester.
Der Subaru Forester und der Kolibri
Subaru Forester.
Eine feste Säule im Programm
Subaru Forester (hier in der Edition Black Platimun).
Subaru Forester mit Preisvorteil
Subaru-Sondermodelle Outback „Edition Platinum Cross“ sowie Forester „Edition Exclusive Cross“ und „Edition Black Platinum“ (von links).
Mit Subaru in den Frühling

Audio

Autonews vom 18. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren