Nissan Leaf startet bei 35.950 Euro

Die dritte Generation des vollelektrischen Nissan Leaf ist ab sofort zu Preisen ab 35.950 Euro bestellbar. Zur Wahl stehen zwei Leistungsstufen und Batteriekapazitäten sowie vier Ausstattungslinien wählen. Das Topmodell Evolve gibt es ab 48.000 Euro. Die ersten neuen Leaf rollen im späten Frühjahr 2026 auf die Straße.

Die komplett neu entwickelte Modellgeneration des einstigen Elektro-Pioniers leistet wahlweise 130 kW (176 PS) oder 160 kW (217 PS) und schickt 345 bzw. 355 Nm Drehmoment an die Vorderräder. Während das Einstiegsmodell eine 52-kWh-Batterie hat, bringt es die stärkere Ausführung auf eine Kapazität von 75 kWh. Mit der großen Batterie ergibt sich ein Aktionsradius von bis zu 624 Kilometern. Nachgeladen werden kann mit bis zu 150 kW Serienmäßig verfügt der Leaf über die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Damit können Verbraucher wie Elektrogrills oder E-Bikes mit bis zu 3,6 kW Strom versorgt werden. (aum)