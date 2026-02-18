Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Nissan Leaf startet bei 35.950 Euro

aum – 18. Februar 2026

Die dritte Generation des vollelektrischen Nissan Leaf ist ab sofort zu Preisen ab 35.950 Euro bestellbar. Zur Wahl stehen zwei Leistungsstufen und Batteriekapazitäten sowie vier Ausstattungslinien wählen. Das Topmodell Evolve gibt es ab 48.000 Euro. Die ersten neuen Leaf rollen im späten Frühjahr 2026 auf die Straße.

Die komplett neu entwickelte Modellgeneration des einstigen Elektro-Pioniers leistet wahlweise 130 kW (176 PS) oder 160 kW (217 PS) und schickt 345 bzw. 355 Nm Drehmoment an die Vorderräder. Während das Einstiegsmodell eine 52-kWh-Batterie hat, bringt es die stärkere Ausführung auf eine Kapazität von 75 kWh. Mit der großen Batterie ergibt sich ein Aktionsradius von bis zu 624 Kilometern. Nachgeladen werden kann mit bis zu 150 kW Serienmäßig verfügt der Leaf über die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Damit können Verbraucher wie Elektrogrills oder E-Bikes mit bis zu 3,6 kW Strom versorgt werden. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Nissan Leaf

Nissan Leaf

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Produktion des Nissan Leaf im Werk Sunderland.
Nissan startet Produktion des Leaf
Nissan Leaf vor dem Google-Büro in München.
Der Nissan Leaf zeigt sich am Rand der IAA
Nissan Leaf.
Nissan Leaf: Mitten hinein in die pralle Elektro-Gegenwart
Nissan Leaf (2013).
Alte Elektroautos: Erfahrungen aus den USA
Jubiläumsmodell Nissan Leaf10.
Jubiläumsmodell für den Elektro-Pionier

Audio

Autonews vom 18. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren