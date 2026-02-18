VW-Konzerndesign unter neuer Leitung

Andreas Mindt, Leiter Design der Marke VW, übernimmt zum 1. März 2026 zusätzlich die Leitung des Konzern Designs der Volkswagen-Gruppe. Er folgt auf Michael Mauer, der das Unternehmen im Rahmen eines geplanten Generationenwechsels verlässt und zuvor bereits seine Aufgaben bei Porsche an seinen Nachfolger übergeben hatte.

Andreas Mindt startete seine Laufbahn im Volkswagen-Konzern 1996 nach seinem Studium an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim. Bis 2014 hatte er zunächst verschiedene Positionen bei der Kernmarke inne. Dabei wirkte er unter anderem beim Design der ersten Tiguan-Generation und am Exterieur-Design des Golf 7 mit. Von 2014 bis 2021 verantwortete er die Neuausrichtung des Designs von Audi. Anschließend wechselte er zu Bentley, eher er im Februar 2023 die Leitung des Designs der Marke Volkswagen Pkw übernahm. (aum)