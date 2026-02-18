Great Wall Motor macht ein Angebot

Great Wall Motor flankiert die Markteinführung des Haval 6 mit einem besonderen Finanzierungsangebot. Mit einem Aktionsrabatt in Höhe von 3000 Euro sinkt der Preis des Hybrid-SUV auf 28.990 Euro. Bei einer Anzahlung von 7700 Euro zuzüglich Überführungskosten ergeben sich über zwei Jahre Monatsraten in Höhe von 189 Euro. Die Schlussrate beträgt dann 18.5011 Euro. Unterm Strich ergibt sich immer noch eine Einsparung von rund 1450 Euro. Das Angebot gilt bis Ende Juni dieses Jahres.

Der GWM Haval H6 holt aus einem 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS (110 kW) und einem 120 kW (177 PS) starkem Elektromotor eine Systemleistung von 243 PS (179 kW). Der Normverbrauch des Mittelklassemodells liegt bei 5,9 Litern je 100 Kilometer. Der Haval 6 verfügt über Sitze aus Ledernachbildung, ein 10,25 Zoll großes Fahrerinformationsdisplay und einen 14,6-Zoll-Touchscreen für das Infotainment. Das Kofferraumvolumen beträgt 560 bis 1440 Liter. GWM gibt fünf Jahre Garantie auf das Fahrzeug. (aum)



