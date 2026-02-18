Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Great Wall Motor macht ein Angebot

aum – 18. Februar 2026

Great Wall Motor flankiert die Markteinführung des Haval 6 mit einem besonderen Finanzierungsangebot. Mit einem Aktionsrabatt in Höhe von 3000 Euro sinkt der Preis des Hybrid-SUV auf 28.990 Euro. Bei einer Anzahlung von 7700 Euro zuzüglich Überführungskosten ergeben sich über zwei Jahre Monatsraten in Höhe von 189 Euro. Die Schlussrate beträgt dann 18.5011 Euro. Unterm Strich ergibt sich immer noch eine Einsparung von rund 1450 Euro. Das Angebot gilt bis Ende Juni dieses Jahres.

Der GWM Haval H6 holt aus einem 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS (110 kW) und einem 120 kW (177 PS) starkem Elektromotor eine Systemleistung von 243 PS (179 kW). Der Normverbrauch des Mittelklassemodells liegt bei 5,9 Litern je 100 Kilometer. Der Haval 6 verfügt über Sitze aus Ledernachbildung, ein 10,25 Zoll großes Fahrerinformationsdisplay und einen 14,6-Zoll-Touchscreen für das Infotainment. Das Kofferraumvolumen beträgt 560 bis 1440 Liter. GWM gibt fünf Jahre Garantie auf das Fahrzeug. (aum)

Weiterführende Links: GWM-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
GWM Haval H6.

GWM Haval H6.

Photo: GWM via Autoren-Union Mobilität

Download:

GWM Haval H6.

GWM Haval H6.

Photo: GWM via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

GWM Haval H6.
Great Wall Motor bringt den Haval H6

Audio

Wirtschaftsnews vom 17. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren