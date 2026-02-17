Yamaha Kodiak kommt als Kiwami

Yamaha bietet ab März das Kodiak 450 und Kodiak 700 als Sondermodell „Kiwami“ (jap. = ultimativ) an. Sie sind zusätzlich mit Heizgriffen, Daumenwärmer, robustem Sitzbankbezug und Handschützern sowie Aluminiumkörben vorne und hinten ausgestattet. Beide Modell kommen in der Zwei-Farb-Kombination Desert Tan / Midnight Blue. Die Preise beginnen bei 12.395 Euro für das 450er-ATV und bei 15.195 Euro für das größere Kodiak 700 Kiwami. Das sind 800 Euro mehr als die Standardausführung in gleicher Lackierung. Die Basisversion in Olive Green gibt es ab 11.195 bzw. 13.895 Euro. (aum)









