Saarländer tanken mal wieder am günstigsten

Das Saarland ist derzeit erneut das Bundesland mit den deutschlandweit niedrigsten Kraftstoffpreisen. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Tankstellenpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, zahlen Kraftfahrer dort im Schnitt 1,715 Euro pro Liter. Einen Cent teurer ist es im zweitplatzierten Bundesland Berlin mit 1,725 Euro. In Sachsen-Anhalt, derzeit Schlusslicht im Bundesländer-Ranking von Benzin, kostet ein Liter 1,794 Euro und damit 7,9 Cent mehr als im Saarland.

Auch für Dieselfahrer ist das Tanken im Saarland vergleichsweise preiswert: Ein Liter kostet dort momentan im Mittel 1,669 Euro, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 1,672 Euro. Teuerstes Bundesland für Dieselkraftstoff ist aktuell Mecklenburg-Vorpommern mit einem Durchschnittspreis von 1,768 Euro. Im Vergleich zum Saarland sind also üppige 9,9 Cent mehr für den Liter Diesel zu zahlen.



Im vergangenen Jahr war das Saarland bei sieben der zwölf Monatsauswertungen das Bundesland mit den niedrigsten Benzinpreisen, bei Diesel sechsmal. Warum man dort tendenziell günstig tankt, könnte mit der Nähe zu Luxemburg zu tun haben, dort sind die Spritpreise traditionell eher preiswert. Die hohe Bevölkerungsdichte und die daraus resultierende relativ große Anzahl an Tankstellen spielen nach Einschätzung des ADAC ebenfalls eine Rolle. Dies begünstige einen florierenden Wettbewerb zwischen den Anbietern und führe indirekt zu einem niedrigeren Preisniveau an den Zapfsäulen.



Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von 11 Uhr dar. (aum)



