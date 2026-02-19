Logo Auto-Medienportal
Audi RS 5: Verbrenner-Power mit Plus

aum – 19. Februar 2026

Von Jens Meiners

Endlich wieder ein starker Verbrenner von Audi: Nachdem sich die Aufmerksamkeit in den letzten Jahre vor allem auf die E-Mobilität richtete, haben die Performance-Experten von Audi Sport gute Nachrichten für die klassische Klientel. Denn jetzt zeigen die Neckarsulmer den neuen RS5, und zwar sowohl als Limousine als auch in der Avant-Version. Unter der breiten Front steckt ein 2,9-Liter-V6 mit 375 kW/510 PS, der von zwei Turboladern zwangsbeatmet wird. Dazu kommt ein Elektromotor, der die Systemleistung auf 639 PS (470 kW) hebt.

Der V6-Biturbo ist ein alter Bekannter, wurde jedoch für den Einsatz im neuen RS 5 weiterentwickelt, um unter anderem den neuesten Abgasvorschriften zu genügen. Der Elektromotor sorgt für das scharfe Antreten beim kleinsten Drucks aufs Gaspedal, das Hinterachsantriebe mit elektromechanischer Drehmomentverteilung sorgt für blitzschnelle Reaktionen auf Fahrer-Input und Fahrbahnzustand. Ergebnis soll ein neutrales, extrem agiles Fahrverhalten sein.

Das modellspezifische Sportfahrwerk verfügt über Zweiventil-Dämpfer, die Verzögerung erfolgt über Stahl- oder optionale Keramikbremsen; die Radgröße liegt bei 20 oder 21 Zoll. Und während der neue RS 5 im Standardtrim bei bescheidenen 250 km/h abregelt - einem Tempo, das der reguläre A5 schon in seiner 204-PS-Variante annähernd erreicht -, so lässt sich die Abregelschwelle in Verbindung mit dem optionalen Sportpaket auf immerhin 285 km/h steigern. Der Klang ist übrigens sehr sportlich abgestimmt, erinnert je nach Fahrzustand an Rennfahrzeuge.

Der neue Audi RS5 tritt in große Fußstapfen: Er ersetzt nicht nur den bisherigen RS 5 Sportback, sondern auch den RS4 Avant, der in seiner ersten Ausführung schon 1999 vorgestellt wurde, damals noch mit V8-Saugmotor.

Damit der mindestens 106.200 Euro teure RS 5 (Avant: plus 1650 Euro) auf der Straße zuverlässig erkannt wird, hat Audi ihm eine Breitbau-Karosserie sowie zwei mittig plazierte, ovale Auspuff-Endrohre spendiert. Kleines Bonbon obendrauf: Mit rund 80 Kilometern E-Reichweite qualifiziert sich der neue Audi RS5 nicht nur für steuerliche Privilegierung, sondern auch für das begehrte E-Kennzeichen. Damit darf er zum Beispiel in seiner bayerischen Heimat kostenlos parken. (aum)

