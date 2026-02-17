Der Fiat Topolino fährt jetzt auch im kräftigeren Corallo

Fiat bietet den Topolino nun in einer zweiten Außenfarbe an. Alternativ zum eher minten Verde Vita gibt es das L6e-Fahrzeug jetzt auch im kräftigen rötlichen Ton Corallo. Zudem wurde das Fahrerinformationsdisplay um über die Hälfte auf 5,7 Zoll Bildschirmdiagonale vergrößert. Die Anzeige weist darüber hinaus modernisierte Grafiken und eine klarere Darstellung auf.

Der rein elektrisch angetriebene Fiat Topolino kann aufgrund seiner technisch bedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h bereits von Jugendlichen ab 15 Jahren mit dem Führerschein AM gefahren werden. Er ist in der Farbe Corallo ist ab 9990 Euro bestellbar und europaweit der Bestseller in seinem Segment. Der Mutterkonzern Stellantis hat das Fahrzeug auch noch als Citroën Ami und Opel Rocks Electric im Angebot. (aum)

