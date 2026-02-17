Die besten Autos für die Stadt

Wer mit dem Auto im Alltag überwiegend in der Stadt unterwegs ist, für den zählen neben Wendigkeit möglichst kompakte Abmessungen für die Parklücke und eine gute Rundumsicht. Der ADAC hat sich in einer aktuellen Sonderauswertung seines Autotests die Stadttauglichkeit von Autos angesehen. Die Daten stammen aus den vergangenen fünf Jahren und listen damit auch Fahrzeugmodelle auf, die es nur als Gebrauchtwagen gibt. Der Automobilclub will die Übersicht daher auch eher als Anhaltspunkt verstanden wissen. In die Bewertung flossen neben dem Wendekreis auch Länge, Breite und die Rundumsicht sowie der Verbrauch innerorts ein.

Wenig überraschend schneiden besonders die Klein- und Kleinstwagen im Vergleich gut ab. Die kurzen Radstände sorgen für einen kleinen Wendekreis, manchmal wird bei dieser Fahrzeugklasse auf einen Hinterradantrieb gesetzt, so dass die Vorderräder beim Lenken noch etwas weiter eingeschlagen werden können. In der Gesamtbewertung schneidet der Renault Twingo Electric (Baureihe bis 2024) mit einer Stadttauglichkeits-Note von 1,9 am besten ab. Mit dem Honda e (Note 2,0) landet der einzige Kleinwagen in den Top 5 dieser Auswertung. Den dritten Platz erreicht der mit dem Twingo technisch verwandte Smart EQ Forfour (Note 2,2). Alle drei Modelle werden aber teilweise schon seit einiger Zeit nicht mehr als Neuwagen angeboten und sind nur noch gebraucht erhältlich. Das gilt auch für den viertplatzierten Seat Mii electric.



Mit dem Kia Picanto schafft es lediglich eine aktuelle Baureihe sowie nur ein Benziner unter die ersten Fünf. Dahinter folgen der bis 2025 gebaute Fiat Panda (heute Pandina) sowie die als Neuwagen erhältlichen Elektroautos Leapmotor T03, Dacia Spring und Fiat 500e.



Auf den letzten Plätzen des Stadttauglichkeits-Rankings finden sich naturgemäß vor allem große und lange Fahrzeuge. Besonders Pick-ups haben bauartbedingt häufig einen sehr großen Wendekreis: Das liegt nicht nur an den reinen Abmessungen, sondern auch am häufig verwendeten Allradantrieb, der nur begrenzten Lenkeinschlag zulässt. Die nahezu baugleichen Modelle Ford Ranger Raptor und VW Amarok teilen sich mit der Note 5,1 den letzten Platz. Nur unwesentlich besser (Note 5,0) schneidet die 7er-Reihe von BMW ab.



Der ADAC empfiehlt generell, dass sich Verbraucher vor dem Autokauf Gedanken zum Verwendungszweck machen sollten. Bei einer Probefahrt kann neben anderen Fahrsituationen auch der Wendekreis getestet werden. Gerade im Stadtverkehr kann ein passgenaues Auto dem Besitzer viel Geld und Nerven sparen. Darüber hinaus sollten die Fahrzeughersteller die kleinen und stadttauglichen Autos nicht aus den Augen verlieren. Der ADAC beobachtet, dass die Modellvielfalt im kleinen Segment seit Jahren rückläufig ist, die Fahrzeuge gleichzeitig aber auch immer teurer werden. (aum)



