Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Pagid Racing und Werk 96 bremsen gemeinsam den Porsche 996

aum – 16. Februar 2026

Pagid Racing, einer der führenden Hersteller von Hochleistungs‑Renn- und Sportbremsbelägen, und Werk 96, ein spezialisierter Performance‑Experte für den Porsche 911 des Typs 996, werden künftig zusammenarbeiten. Werk 96 wird zum autorisierten Händler der Bremsbeläge „Street+“ von Pagid Racing für den 996. Die Marke von TMD Friction hat sie speziell für sportlich bewegte Straßenfahrzeuge und anspruchsvolle Fahrer entwickelt. Für Mate Eres, Gründer von Werk 96, sind sie die perfekte Lösung. Er spricht von einem alltagstauglichen, standfesten und dynamischen Allrounder für Landstraße, Pässe oder gelegentliche Trackdays. (aum/av)




Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Werk 96 setzt bei der Veredelung und Optimierung des Porsche 911 (996) auf die „Street+“-Bremsbeläge von Pagid Racing.

Werk 96 setzt bei der Veredelung und Optimierung des Porsche 911 (996) auf die „Street+“-Bremsbeläge von Pagid Racing.

Photo: Pagid Racing via Autoren-Union Mobilität

Download:

„Street+“-Bremsbeläge von Pagid Racing.

„Street+“-Bremsbeläge von Pagid Racing.

Photo: Pagid Racing via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die Preisträger des „Porsche Turbo Award 2024“.
Porsche verleiht „Turbo Award“ an Talente
Porsche.
Porsche leicht unter dem Vorjahresabsatz
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.
Porsche lieferte über 320.000 Autos aus
Panamera Moment.
Zwei neue Bücher über Porsche
Tobias Sühlmann.
Diese Entwürfe machten Tobias Sühlmann zum neuen Porsche-Chefdesigner

Audio

Grossraum-Van mit Power - Opel Zafira mit neuentwickeltem 2,2-Liter-Diesel

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren