Pagid Racing und Werk 96 bremsen gemeinsam den Porsche 996

Pagid Racing, einer der führenden Hersteller von Hochleistungs‑Renn- und Sportbremsbelägen, und Werk 96, ein spezialisierter Performance‑Experte für den Porsche 911 des Typs 996, werden künftig zusammenarbeiten. Werk 96 wird zum autorisierten Händler der Bremsbeläge „Street+" von Pagid Racing für den 996. Die Marke von TMD Friction hat sie speziell für sportlich bewegte Straßenfahrzeuge und anspruchsvolle Fahrer entwickelt. Für Mate Eres, Gründer von Werk 96, sind sie die perfekte Lösung. Er spricht von einem alltagstauglichen, standfesten und dynamischen Allrounder für Landstraße, Pässe oder gelegentliche Trackdays. (aum/av)








