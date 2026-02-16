Tausende elektrische Achsen von ZF für Indien

Die Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) von ZF hat von einem führenden indischen Omnibushersteller OEM einen größeren Lieferauftrag für die nächste Generation ihrer elektrischen Portalachse Axtrax 2 LF erhalten. Die mehrjährige Vereinbarung umfasst mehrere tausend Einheiten für den indischen Markt sowie für den weltweiten Export der Fahrzeuge. Die Auslieferungen beginnen im Laufe des Jahres.

Mit bis zu 20 Prozent Energieeinsparung gegenüber dem Vorgängermodell reduziert die 2 LF die erforderliche Batteriegröße und bietet Betreibern somit niedrigere Kosten oder eine größere Reichweite ihrer elektrischen Stadtbusse. Die vollständig integrierte Niederflurachse fasst Antriebs-, Brems- und Fahrwerksysteme in einer kompakten Architektur zusammen, die zugleich den verfügbaren Raum für Batterien und Fahrgäste optimiert.



Die Systemintegration der Portalachse ist einfacher. Sie liefert mit dualen PSM-Hairpin-Motoren, einem 800-V-Wechselrichter und Ölkühlung eine Dauerleistung von bis zu 360 kW (489 PS) und ein Spitzendrehmoment von 36.800 Newtonmetern. Damit erreicht ein 30-Tonnen-Gelenkbus mit lediglich einer angetriebenen Achse eine Steigfähigkeit von 25 Prozent. (aum)



