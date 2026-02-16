Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Tausende elektrische Achsen von ZF für Indien

aum – 16. Februar 2026

Die Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) von ZF hat von einem führenden indischen Omnibushersteller OEM einen größeren Lieferauftrag für die nächste Generation ihrer elektrischen Portalachse Axtrax 2 LF erhalten. Die mehrjährige Vereinbarung umfasst mehrere tausend Einheiten für den indischen Markt sowie für den weltweiten Export der Fahrzeuge. Die Auslieferungen beginnen im Laufe des Jahres.

Mit bis zu 20 Prozent Energieeinsparung gegenüber dem Vorgängermodell reduziert die 2 LF die erforderliche Batteriegröße und bietet Betreibern somit niedrigere Kosten oder eine größere Reichweite ihrer elektrischen Stadtbusse. Die vollständig integrierte Niederflurachse fasst Antriebs-, Brems- und Fahrwerksysteme in einer kompakten Architektur zusammen, die zugleich den verfügbaren Raum für Batterien und Fahrgäste optimiert.

Die Systemintegration der Portalachse ist einfacher. Sie liefert mit dualen PSM-Hairpin-Motoren, einem 800-V-Wechselrichter und Ölkühlung eine Dauerleistung von bis zu 360 kW (489 PS) und ein Spitzendrehmoment von 36.800 Newtonmetern. Damit erreicht ein 30-Tonnen-Gelenkbus mit lediglich einer angetriebenen Achse eine Steigfähigkeit von 25 Prozent. (aum)

Weiterführende Links: ZF-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Elektrische Portalachse Axtrax 2 LFvon ZF.

Elektrische Portalachse Axtrax 2 LFvon ZF.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Elektrischer Achsantrieb Ax-Trax 2 von ZF.
ZF sichert sich Großauftrag
ZF-Automatikgetriebe 8HP.
ZF beliefert auch Fiat Chrysler mit neuer Acht-Gang-Automatik
ZF.
ZF beliefert BMW bis in die späten 2030er
AI Road Sense von ZF erkennt Straßenzustände, antizipiert das Fahrverhalten und passt das Fahrwerk entsprechend an.
CES 2026: ZF führt das Fahrwerk ins digitale Zeitalter
ZF und Qualcomm kooperieren bei der Entwicklung skalierbarer Fahrerassistenzsysteme, die auf dem Pro-AI-Supercomputer und der Snapdragon-Ride-Plattform basieren.
ZF und Qualcomm kooperieren bei ADAS

Audio

Grossraum-Van mit Power - Opel Zafira mit neuentwickeltem 2,2-Liter-Diesel

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren