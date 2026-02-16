Logo Auto-Medienportal
Stauprognose: Höheres Verkehrsaufkommen

aum – 16. Februar 2026

Das Verkehrsaufkommen dürfte nach Einschätzung des ADAC am kommenden Wochenende (20.–22.2.) deutlich steigen. In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland, Sachsen und Thüringen enden die Ferien, so dass der Rückreiseverkehr, vor allem aus den Skigebieten, zunimmt. Gleichzeitig beginnen in Teilen der Niederlande, Frankreichs und Tschechiens neue Ferien, während sie in Österreich, der Schweiz und Belgien zu Ende gehen. Für zusätzliche Belastungen sorgt der Rückreiseverkehr im Zusammenhang mit dem Ende der Olympischen Winterspiele 2026. Besonders auf den Zufahrts- und Abreiserouten rund um die norditalienischen Austragungsorte sowie in Richtung Verona ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Am Freitagnachmittag und Samstagvormittag dürfte es besonders voll, da dann der Ausflugsverkehr in Richtung Alpen und Mittelgebirge hinzukommt. Am Samstagnachmittag sowie am gesamten Sonntag sind Staus aus den Wintersportregionen wahrscheinlich.

Zu den staugefährdesten Strecken zählen unter anderem:
- A 1 Köln – Dortmund – Bremen
- A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover
- A 3 Oberhausen – Köln
- A 5 Karlsruhe – Basel
- A 7 Ulm – Füssen/Reutte
- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A 9 Nürnberg – München
- A 93 Rosenheim – Kiefersfelden
- A 95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A 96 München – Lindau
- A 99 Autobahnring München

Auf wichtigen Transitachsen im Ausland bleibt die Verkehrslage wegen zahlreicher Baustellen angespannt. In Österreich sind besonders die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn betroffen, in der Schweiz die A 1 zwischen Bern und Zürich, die Gotthardroute A 2 sowie die A 3 von Basel Richtung Zürich. In Italien betrifft dies vor allem die Brennerautobahn A 22 sowie wichtige Zufahrtsstraßen in die Südtiroler Täler.

In Tirol gelten am Wochenende Abfahrtssperren, im Raum Innsbruck bereits am Freitag tagsüber. Für Montag, 23. Februar, ist außerdem eine Blockabfertigung in Richtung Tirol geplant. Bei der Einreise nach Deutschland müssen Reisende zudem hin mit Wartezeiten durch Grenzkontrollen rechnen. (aum)

