Der Opel Mokka GSE Rally ist startklar

Mit einem neuen Auto geht der erste vollelektrische Markenpokal in die neue Saison. Statt des Corsa Electric geht künftig der Mokka GSE Rally an den Start. Aus dem „ADAC Opel Electric Rally Cup“ wird der „ADAC Opel GSE Rally Cup“. Geplant sind sieben Wertungsläufe in sechs Ländern, darunter die traditionsreiche Rallye Sanremo in Italien.

Das neue Wettbewerbsfahrzeug von Opel leistet bis zu 207 kW (281 PS) und liefert ein Drehmoment von 345 Newtonmetern. Das Entwicklungsprogramm des Mokka GSE Rally läuft nach wie vor nach Plan und wird im Frühjahr mit der Homologation als erstes Fahrzeug nach neuem e-Rally5-Reglement abgeschlossen. Privatfahrer und Amateurteams können das Rallyeauto sofort zum Preis von 67.900 Euro (netto) bestellen. Die Auslieferung der Kundenfahrzeuge ist für die zweite April-Hälfte vorgesehen.



Los geht es am letzten Mai-Wochenende bei der ELE Rally im niederländischen Eindhoven. Weitere Läufe finden in Österreich, Frankreich, Deutschland und Italien statt. Das Finale findet Ende November bei der Rallye Spa in Belgien statt. (aum)



