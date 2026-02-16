Nur noch 23.619 Abfragen fehlen an der zweiten Million

Schon wieder eine Bestmarke bei den Abrufzahlen der Medien der Autoren-Union Mobilität. Was geschieht hier? Die Printauflage der klassischen Autopresse liegt noch bei gut 750.000, die Zahl unserer Leser bei monatlich deutlich über einer Million – und sie steigt weiter, ebenso wie die Zahlen der Abrufe und Downloads (nicht Klicks). Es zählt eben nicht nur die Milliarden-Reichweite der Medien, die unser Material verbreiten. Daneben beobachten jeden Monat, dass sich immer mehr Menschen und Gruppen Informationen aus vertrauenswürdigen und frei zugänglichen Quellen direkt beschaffen. Wir sind offenbar solch eine „open source“.

1.98 Millionen Texte wurden in der vergangenen Woche Texte bei unserer Datenbank abgerufen, als RTF und 83.412 als PDF-Downloads. Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal:



1. Beschäftigte von Mercedes-Benz bekommen bis zu 3139 Euro Bonus

2. Diese Entwürfe machten Tobias Sühlmann zum neuen Porsche-Chefdesigner

3. Retro Classics 2026: Porsche – Raceborn vor 75 Jahren

4. Die Ducati Super Sport 750 wird modern interpretiert

5. Mazda CX-6e startet bei 49.990 Euro

6. Der Epiq soll sich preislich am Kamiq orientieren

7. Der erste Zeekr für einen Kunden

8. Fahrbericht Ferrari Purosangue: Ein Manifest aus vier Türen und zwölf Zylindern

9. Der Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ bekommt noch mehr Schwung

10. Dieses E-Auto gibt den Achtzylinder



1.250.802 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an Leser und Abnehmer aus. Das Foto der Woche zeigt den Fiat Quobo, das Video der Woche den Porsche Taycan TGS. (aum)

