Fahrbericht Volkswagen Golf GTI Edition 50: Jubiläumsmodell mit Bestwerten

Mit dem Golf GTI Edition 50 setzt Volkswagen zum 50. Geburtstag der Baureihe ein deutliches Ausrufezeichen. Das Sondermodell markiert nicht nur ein halbes Jahrhundert GTI-Geschichte, sondern auch den vorläufigen Höhepunkt der sportlichen Golf-Entwicklung.

Mit 325 PS ist der Edition 50 der bislang leistungsstärkste Serien-GTI und verbindet diese Leistungssteigerung mit einer umfassend geschärften Fahrwerks- und Antriebstechnik. Äußerlich bleibt der Edition 50 klar als GTI erkennbar, tritt jedoch eigenständig auf. Die rote Zierlinie im Kühlergrill, das serienmäßige schwarze Dach sowie spezifische 19-Zoll-Leichtmetallräder im Design „Queenstown“ prägen den Auftritt. Exklusive Lackierungen wie die historische Farbe „Tornadorot“ oder „Dark Moss Green Metallic“ unterstreichen den Sonderstatus. Hinzu kommen zahlreiche „GTI 50“-Embleme, abgedunkelte VW-Logos, Matrix-LED-Scheinwerfer, 3-D-LED-Rückleuchten mit animiertem Blinklicht sowie die dunkel getönte Verglasung.



Im Innenraum greift Volkswagen klassische GTI-Motive auf und interpretiert sie zeitgemäß. Die Sportsitze mit dem Stoffmuster „Clark GTI 50“ kombinieren das traditionelle Karodesign mit sogenanntem Art-Velours und roten Kontrastnähten. Rote Sicherheitsgurte, Aluminiumpedale und Edition-Logos am Lenkrad und an den Einstiegsleisten schaffen eine sportlich-diskrete Atmosphäre. Die Ergonomie entspricht dem bekannten GTI-Standard: übersichtlich, funktional und hochwertig verarbeitet.



Angetrieben wird der Edition 50 von der jüngsten Ausbaustufe des 2,0-Liter-Turbomotors EA 888 mit der spezifischen Bezeichnung LK3 evo4. In dieser Version leistet der Vierzylinder 325 PS und stellt bis zu 420 Newtonmeter Drehmoment bereit. Die Kraftübertragung übernimmt serienmäßig ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das die Leistung auf die Vorderachse leitet. Eine elektronisch geregelte Vorderachs-Quersperre unterstützt Traktion und Agilität. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in nur 5,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 270 km/h begrenzt. Damit übertrifft der Edition 50 den bisherigen GTI Clubsport.



Serienmäßig an Bord ist das adaptive DCC-Sportfahrwerk, welches das Fahrverhalten maßgeblich prägt. In der komfortorientierten Stufe zeigt sich der GTI langstreckentauglich, während die sportlichen Modi eine deutlich straffere, präzisere Charakteristik liefern. Besonders im speziell für die Nürburgring-Nordschleife entwickelten Fahrprofil „Special“ überzeugt der Edition 50 mit direktem Einlenkverhalten, hoher Stabilität und neutraler Balance. Das Leistungsvermögen belegt eine Rundenzeit von 7:46 Minuten auf der Nordschleife, vorgelegt von Entwicklungsfahrer Benny Leuchter mit einem seriennahen Fahrzeug – ein neuer Bestwert für straßenzugelassene Volkswagen-Modelle.



Für besonders sportlich ambitionierte Kunden bietet Volkswagen optional das GTI-Performancepaket Edition 50 an. Es reduziert das Fahrzeuggewicht um rund 25 Kilogramm und schärft den fahrdynamischen Anspruch weiter. Zum Paket gehören leichtere Schmiederäder, Semi-Slick-Reifen, Titan-Endrohre, modifizierte Schwenklager sowie eine zusätzliche Tieferlegung um 20 Millimeter. Die Maßnahmen verbessern insbesondere Einlenkpräzision, Traktion und Spurtreue, ohne den Alltagsnutzen grundlegend einzuschränken.



Akustisch bleibt der Edition 50 zurückhaltend. Der Turbomotor ist präsent, drängt sich jedoch weder außen noch innen in den Vordergrund. Auch bei höherem Tempo bleibt das Geräuschniveau moderat. Die fahrdynamischen Qualitäten ergeben sich weniger aus plakativer Emotionalität denn aus Präzision: Lenkung, Bremsen und Antrieb arbeiten in perfekter Harmonie zusammen.



Unterm Strich ist der Golf GTI Edition 50 mehr als ein dekoratives Jubiläumsmodell. Volkswagen nutzt den runden Geburtstag, um die klassische GTI-Idee konsequent weiterzuentwickeln. Das Ergebnis ist ein technisch gereifter, äußerst schneller Kompaktsportler, der Tradition und Moderne verbindet – und den Anspruch des Originals auch nach fünf Jahrzehnten überzeugend fortschreibt. Kein Wunder, dass die erste Allokation praktisch sofort ausverkauft war. Doch der Vertrieb verspricht: Bald steht der ultimative GTI wieder bei den Händlern. (aum)



Daten Volkswagen Golf GTI Edition 50



Länge x Breite x Höhe (m): 4,28 x 1,79 x 1,45

Radstand (m): 2,62

Antrieb: Vierzylinder-Turbobenziner, 1984 ccm, FWD, 7-Gang-DSG

LeistunG: 239 kW / 325 PS

Max. Drehmoment: 420 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 5,3 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 7,6 Liter

CO2-Emissionen: 173 g/km

Leergewicht / Zuladung: 1513 kg / 417 kg

Kofferraumvolumen: 374–1230 Liter

Preis: 54.450 Euro