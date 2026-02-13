Historische Pannenhilfsfahrzeuge und Sim-Qualifying

Die Retro Classics (19.–22.2.) in Stuttgart feiert in diesem Jahr silbernes Jubiläum: In Kooperation mit dem Nationalen Automuseum (Loh Collection) sowie Walkenhorst Classic präsentiert der Automobilclub von Deutschland (AvD) auf seinem Stand (B15) in Halle 1 eine Vielzahl hochklassiger Oldtimer. Daneben laden Fahrsimulatoren zur Qualifikation für die German Simracing Masters (GSM) ein.

Auf dem knapp 500 Quadratmeter großen AvD-Areal bekommen Besucher einige restaurierte Pannenhilfsfahrzeuge des Automobilclubs aus früheren Tagen präsentiert. Ausgestellt werden ein Ford Taunus 17 M Turnier aus dem Jahre 1970 mit dem Sechszylinder des 20 M, ein Opel Rekord E Caravan (1983) sowie ein VW Typ 3 1600 Variant (1973). Die historischen Fahrzeuge mit genügend Laderaum für Werkzeuge, Ersatzteile und weitere Hilfsmittel sind im zeittypischen Design in Rot und Weiß lackiert. Von weithin sichtbar ist außerdem der Start-/Ziel-Torbogen der AvD-Histo-Tour. Die Oldtimer-Rallye führt vom 5. bis 7. August 2026 durch das Dreiländereck Belgien, Deutschland sowie Luxemburg mit besonderen Etappen auf den früheren Formel-1-Rennstrecken am Nürburgring, Spa-Francorchamps und Zolder.



Weitere Highlights am Stand sind ein Lancia Stratos, der mit seinem Ferrari-V6-Motor eine Ikone des Rallyesports der 1970er Jahre ist, sowie ein Porsche 356 Super 90 aus den 1960ern, die vom Nationalen Automuseum (Loh Collection) zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus stellt Partner Walkenhorst Classic bis zu acht hochklassige Young- und Oldtimer auf dem Areal aus.

Außerdem können sich Speedfans mit den besten Rundenzeiten für das Finale der German Simracing Masters am 6. und 7. Juni 2026 in Aschaffenburg qualifizieren. Der AvD organisiert die GSM-Qualifier-Tour mit ihren insgesamt fünf Veranstaltungen. Weitere Termine sind anschließend noch bei der Retro Classics Essen (8.–12.4.), Klassikstadt Frankfurt (19.4.) sowie Tuningworld Bodensee (14.–17.5.).



Die Retro Classics Stuttgart präsentiert auch einige Sonderschauen zu bedeutenden historischen Klassikern. Im Fokus stehen dabei die Baureihe W 123 von Mercedes-Benz sowie der BMW 6er E24, die beide ihr 50-jähriges Jubiläum feiern, sowie aus dem Hause Opel der Omega A (40 Jahre) und der Rekord C (60 Jahre). (aum)

