Vorschau: Zwei Volvo, ein Nachfolger und ein strittiges Urteil

Für Volvo beginnt das Jahr mit zwei wichtigen Neuvorstellungen. Mit dem EX 60 enthüllten die Schweden Mitte Januar ihr erstes vollelektrisches Mittelklasse-SUV, das die Bestseller-Baureihe XC 60 ins Elektrozeitalter führen und im Sommer auf deutschen Straßen rollen soll. Jetzt schon beim Händler steht der ES 90, eine coupéähnlich geformte Schrägheck-Limousine, die als erster Volvo vom Start weg mit 800-Volt-Technik für extra schnelles Laden ausgestattet ist. Ersteren konnte sich Frank Wald bei einem Event in Hamburg näher anschauen, mit der Stromer-Limousine auch einige Runden durchs Umland drehen.

Ari Motors in Borna bei Leipzig hat sich auf Elektrotransporter aller Art und Größe spezialisiert. Der kleine 458 bekommt den etwas größeren und gefälliger gestylten Nachfolger 458 Pro. Wir stellen den kleinen 1,7 Tonner mit 15 kW (20 PS) Dauerleistung näher vor.



Im Interview sprechen wir mit dem Motorenexperten Prof. Thomas Koch über eine Entscheidung des Oberverwaltungsgericht Schleswig zur Abgasrückführung. Er sieht darin ein klares Fehlurteil, das weitreichende Folgen haben könnte.



Der Subaru Forester ist so etwas wie die tragende Säule bei Subaru. Das beständige SUV setzt mittlerweile auch auf einen Hybridantrieb als einziger verbliebener Motorisierung. Der 2,0-Liter-Vierzylinder die leistet für Größe und Gewicht des Fahrzeugs eher bescheidene 136 PS (100 kW) und erhält Unterstützung von einem Elektromotor mit 12,3 kW (16,7 PS). Wie das im Alltag funktioniert, klären wir im Praxistest.



Bald startet die neue Campingsaison und der Post eines Reisemobilfahrers hat eine Diskussion ausgelöst: Er hatte den von spielenden Kindern erzeugte Lärm auf einem Campingplatz als enorm störend bezeichnet. Nun ist eine Diskussion entbrannt. Sollte eine Altersgrenze für Kinder auf Stell- oder Campingplätzen eingeführt werden? Und wie steht es mit der Erlaubnis für Hunde? Michael Kirchberger hat sich umgehört.



