Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Cupra Raval präsentiert sich auf dem roten Teppich

aum – 13. Februar 2026

Cupra hat als Automobilpartner die gestrige Eröffnung der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin für einen ungewöhnlichen Auftritt genutzt. Der rote Teppich wurde kurzfristig zur Bühne des neuen Raval, der im Sommer auf den Markt kommt. Aus ihm stieg $oho Bani und sang das Lied seiner noch unveröffentlichten Single „Zurück in den Untergrund“. Umrahmt wurde die Show vom Performance-Kollektiv Born 2 Sing.

Mit der Inszenierung wandte sich Cupra bewusst an eine junge, kulturell geprägte Zielgruppe für sein künftiges urbanes Elektroauto. Sie bildete den Auftakt zu weiteren ähnlichen Aktionen. (aum)

Weiterführende Links: Cupra

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Eröffnung der 76. Berlinale: Der Cupra Raval fährt vor.

Eröffnung der 76. Berlinale: Der Cupra Raval fährt vor.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eröffnung der 76. Berlinale: Der Auftritt von $oho Bani vor dem Cupra Raval.

Eröffnung der 76. Berlinale: Der Auftritt von $oho Bani vor dem Cupra Raval.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eröffnung der 76. Berlinale: Der Auftritt von $oho Bani vor dem Cupra Raval.

Eröffnung der 76. Berlinale: Der Auftritt von $oho Bani vor dem Cupra Raval.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eröffnung der 76. Berlinale mit dem Cupra Raval und dem Performance-Kollektiv Born 2 Sing.

Eröffnung der 76. Berlinale mit dem Cupra Raval und dem Performance-Kollektiv Born 2 Sing.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eröffnung der 76. Berlinale (von links): Cupra-Seat-Geschäftsführer Alexander Buk, Festival-Intendantin Tricia Tuttle und Markencef Markus Haupt.

Eröffnung der 76. Berlinale (von links): Cupra-Seat-Geschäftsführer Alexander Buk, Festival-Intendantin Tricia Tuttle und Markencef Markus Haupt.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eröffnung der 76. Berlinale: Schauspieler und Cupra-Markenbotschafter Danile Brühl.

Eröffnung der 76. Berlinale: Schauspieler und Cupra-Markenbotschafter Danile Brühl.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eröffnung der 76. Berlinale: Schauspieler Matthias Schweighöfer und Partnerin Ruby O. Fee.

Eröffnung der 76. Berlinale: Schauspieler Matthias Schweighöfer und Partnerin Ruby O. Fee.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eröffnung der 76. Berlinale: Schauspieler Ken Duken und Partnerin Marisa Leonie Bach.

Eröffnung der 76. Berlinale: Schauspieler Ken Duken und Partnerin Marisa Leonie Bach.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eröffnung der 76. Berlinale: Schauspielerin Gizem Emre.

Eröffnung der 76. Berlinale: Schauspielerin Gizem Emre.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Cupra.
Cupra setzt Berlinale-Engagement fort
Noch in Camouflage: Cupra Raval.
Fahrbericht Cupra Raval: Auf besonderer Mission
Cupra Raval (noch in Camouflage).
IAA 2025: Der Cupra Raval kommt auch als VZ
Seat bereitet das Werk in Martorell auf die Produktion von Elektroautos vor.
Seat-Werk in Martorell bereitet sich auf Cupra Raval und VW ID 2 vor
Audi Short Film Award 2019 (von links): Martin Sander, Vice President Marketing und Vertrieb der Audi AG, die Jurymitglieder Jeffrey Bowers (USA), Koyo Kouoh (Senegal) und Vanja Kaludjercic (Kroatien) sowie Jason Lusty, Leiter Audi-Marketing Deutschland vor dem Audi e-Tron.
Audi-Kurzfilmpreis geht an „Rise“

Audio

Autonews vom 11. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren