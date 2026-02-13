Der Cupra Raval präsentiert sich auf dem roten Teppich

Cupra hat als Automobilpartner die gestrige Eröffnung der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin für einen ungewöhnlichen Auftritt genutzt. Der rote Teppich wurde kurzfristig zur Bühne des neuen Raval, der im Sommer auf den Markt kommt. Aus ihm stieg $oho Bani und sang das Lied seiner noch unveröffentlichten Single „Zurück in den Untergrund“. Umrahmt wurde die Show vom Performance-Kollektiv Born 2 Sing.

Mit der Inszenierung wandte sich Cupra bewusst an eine junge, kulturell geprägte Zielgruppe für sein künftiges urbanes Elektroauto. Sie bildete den Auftakt zu weiteren ähnlichen Aktionen. (aum)



