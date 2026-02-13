Logo Auto-Medienportal
Kompakt: Wenn aus Symbioz Grandis wird

aum – 13. Februar 2026

Von Michael Kirchberger

Der Mitsubishi Grandis ist zurück und wieder setzt die japanische Marke auf die Hilfe eines Partners: Der Symbioz von Renault dient als Basis, wird nur mit einigen optischen Details bei ansonsten identischer Technik zum Japaner. Das 4,40 Meter lange Kompakt-SUV ist mit einem Vollhybrid-Antrieb ausgestattet, bei dem ein Elektromotor mit 36 kW (49 PS) dem 109 PS (60 kW) starken Vier-Zylinder-Benziner zur Hand geht. Er wird von einem 1,4 kWh speichernden Akku mit Energie versorgt. In Summe reicht das für eine Beschleunigungszeit in 9,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und eine Spitze von 180 km/h. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei günstigen 5,4 Litern.

Der Grandis, einst als Van unterwegs, kostet als vollausgestattete Spitzenversion Diamant Top 37.890 Euro und geht unter anderem mit Leichtmetallrädern, Lederbezügen, einer umfassenden Assistentenversammlung und gut bestücktem Infotainmentsystem an den Start. Die Platzverhältnisse an Bord sind nicht zuletzt dank einer um zwölf Zentimeter in der Länge verschiebbaren Rückbank vorzüglich, nur mit seiner Anhängelast von maximal 1000 Kilogramm liegt der Grandis Hybrid deutlich unter dem Durchschnitt. Dafür punktet er mit guter Bedienbarkeit und einer angenehmen Federung. Gegenüber seinem Brudermodell von Renault kann Mitsubishi die auf acht Jahre erweiterte Garantie anführen. (aum)

