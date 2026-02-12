Logo Auto-Medienportal
Die Ducati Super Sport 750 wird modern interpretiert

aum – 12. Februar 2026

Zum 100-jährigen Jubiläum legt Ducati die limitierte Formula 73 auf. Sie erinnert an die legendäre Super Sport 750 Desmo von 1973, dem ersten Motorrad der Marke mit der desmodromischen Ventilsteuerung und einer Replika der 750 Imola Desmo, mit der Paul Smart und Bruno Spaggiari 1972 bei der 200 Miglia di Imola triumphierten.

Von der Ducati Formula 73 werden 873 Stück gebaut. Die technische Basis des Retro-Bikes bildet die Scrambler 800. Das bedeutet neben dem 803-Kubik-L-Twin mit 73 PS (54 kW) bei 8250 Umdrehungen in der Minute auch alle modernen elektronischen Assistenzsysteme und Ride-by-Wire-Gassteuerung. Der Schalldämpfer mit speziellen Details wurde Zusammenarbeit mit Termignoni entwickelt. Die 17-Zoll-Speichenräder sind mit dem Pirelli Diablo Rosso IV bereift.

Die silber- und aquagrüne Lackierung im Stil der originalen 750 Super Sport ist das Ergebnis sorgfältiger Recherchen im Firmenarchiv. Der vertikale goldene Streifen auf dem Tank greift den unbehandelten Streifen der 750 Imola Desmo auf, der es dem Team ermöglichte, den Kraftstoffstand zu kontrollieren, ohne das Motorrad zusätzliche Instrumente nötig waren. Lenkerstummel mit Lenkerendenspiegeln, die kurze, schmal zulaufende Verkleidung und das Heck unterstreichen den Café-Racer-Stil des exklusiven Sonder- und Sammlermodells. Zahlreiche Komponenten sind aus gefrästem Aluminium gefertigt – darunter Brems- und Kupplungshebel, Ausgleichsbehälter, Fußrasten sowie der serienmäßige Rizoma-Tankdeckel. Wie alle Sondermodelle von Ducati trägt auch die Formula 73 Modellbezeichnung und Seriennummer auf der Gabelbrücke. Jedes Exemplar wird mit einem Echtheitszertifikat sowie einer Sammlung historischer Bilder und Skizzen in einer speziellen Box geliefert. Zudem hält Ducati einen gemeinsam mit Arai entwickelten Helm sowie eine Sportjacke bereit, die die Lackierung der Formula 73 aufgreifen.

Die Ducati Formula 73 wird für 16.195 Euro angeboten. Sie ist auch Protagonistin des Kurzfilms „A Piece of Timeless“, in dem der italienische Schauspieler und Ducati-Fan Stefano Accorsi seine ersten Fahreindrücke schildert sowie Parallelen zwischen dem Motorradfahren und der Schauspielerei zieht. (aum)

Bilder zum Artikel
Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der passende Helm zur Ducati Formula 73.

Der passende Helm zur Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die passende Jacke zur Ducati Formula 73.

Die passende Jacke zur Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die Ducati Formula 73r wird mit einem Echtheitszertifikat sowie einer Sammlung historischer Bilder und Skizzen in einer speziellen Box geliefert.

Die Ducati Formula 73r wird mit einem Echtheitszertifikat sowie einer Sammlung historischer Bilder und Skizzen in einer speziellen Box geliefert.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die Ducati Formula 73r wird mit einem Echtheitszertifikat sowie einer Sammlung historischer Bilder und Skizzen in einer speziellen Box geliefert.

Die Ducati Formula 73r wird mit einem Echtheitszertifikat sowie einer Sammlung historischer Bilder und Skizzen in einer speziellen Box geliefert.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Formula 73.

Ducati Formula 73.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

