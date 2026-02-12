Logo Auto-Medienportal
Mehr Unterhaltung im Skoda

aum – 12. Februar 2026

Skoda erweitert das Infotainmentsystem der vollektrischen Modelle Enyaq (mit Software 4.0 und höher) und Elroq um neue Unterhaltungsfunktionen: An Bord kommen die Gaming-Plattform Air Console für Wartezeiten während des Ladevorgangs, der Videodienst Skoda Play mit personalisierten Nachrichten und Lerninhalten von autorisierten Partnern sowie die direkte Integration von Spotify. Alle drei Funktionen sind im Media Streaming Package enthalten, das in Neufahrzeugen in den ersten drei Jahren kostenlos verfügbar ist. Air Console mit dem Smartphone als Controller und Skoda Play können nur bei stehendem Fahrzeug aktiviert werden.

Außerdem verfügt die Traffication-App für aktuelle Skoda-Modelle nun auch über eine Warnung vor herannahenden Einsatzfahrzeugen und bietet damit eine wichtige neue Sicherheitsfunktion. In der „My Skoda“-App wurde der KI-gestützte Routenplaner optimiert und bietet künftig detailliertere Konfigurationsoptionen, wie zum Beispiel die Auswahl von Ladestationen in der Nähe bestimmter Orte, die Beschränkung des Ladens auf Powerpass-Stationen oder die Festlegung eines Mindestbatteriestands bei der Ankunft. (aum)

Bilder zum Artikel
Skoda intergriert Spotify direkt in das Infotainmentsystem integriert.

Skoda intergriert Spotify direkt in das Infotainmentsystem integriert.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Skoda Play ist eine Videoplattform im Infotainmentsystem für Nachrichten und Lerninhalte von verschiedenen Plattformen.

Skoda Play ist eine Videoplattform im Infotainmentsystem für Nachrichten und Lerninhalte von verschiedenen Plattformen.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Videos zum Artikel

Air Console verwandelt das Infotainmentdisplay eines Skoda Enyaq oder Elroq in eine nur im geparkten Zustand nutzbare Spielkonsole mit mit Smartphones als Controller. Das Startangebot umfasst 15 Spiele, darunter das exklusiv erhältliche Tetris.

Video: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Die Traffication-App von Skoda warnt mit Angabe von Entferung und Fahrtrichtung auch vor herannahenden Einsatzfahrzeugen.

Video: Skoda via Autoren-Union Mobilität

