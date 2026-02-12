Logo Auto-Medienportal
SUE für den ÖPNV

aum – 12. Februar 2026

Der deutsche Design- und Ingenieurdienstleister UE Studios hat in München den Self-Driving Urban E-Shuttle – kurz SUE – präsentiert. An dem Projekt für den ÖPNV sind unter anderem DB Regio, die TH Ingolstadt und das niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik sowie kommunale Partner beteiligt. Die Alltagserprobung des autonomen People Movers ist auf einer Strecke zwischen Neustadt an der Donau und dem Ortsteil Bad Gögging in Bayern geplant.

SUE ist für Geschwindigkeiten bis 50 km/h ausgelegt, das Chassis kann auch als Basis für andere Anwendungen genutzt werden. Schienen im Fahrzeugboden die flexible Positionierung und Verwendung unterschiedlicher Module. Der gestern vorgestellte Prototyp verfügt an der rechten Seite über zwei 90 Zentimeter breite Einstiege und acht Sitzplätze. Die 48-Volt-Architektur arbeitet im sicheren Niedervolt-Bereich. Dies gewährleistet maximalen Berührschutz, senkt die Betriebskosten und vereinfacht die Wartung erheblich und erlaubt auch kleineren Kommunen den Betrieb und die Wartung ohne Hochvolt-Fachpersonal. Die Entwicklung des autonomen ÖPNV-Shuttles wird vom Bundeswirtschaftsministerium und er Europäischen Union gefördert. (aum)

Bilder zum Artikel
Der Self-Driving Urban E-Shuttle – kurz SUE – von UE Studios aus München.

Der Self-Driving Urban E-Shuttle – kurz SUE – von UE Studios aus München.

Photo: UE Studios via Autoren-Union Mobilität

