Harley-Davidson bietet Nachwuchsbands eine Bühne

aum – 12. Februar 2026

Harley-Davidson weitet seinen H-D Music Contest aus. Neben aufstrebenden Bands aus Frankreich, Spanien und Italien haben jetzt auch talentierte Nachwuchsgruppen aus Deutschland und Großbritannien die Chance auf einen Auftritt bei einigen der bekanntesten Veranstaltungen der Motorradmarke in Europa. Den besten Musikern winkt ein Auftritt im Rahmen der Harley-Davidson European Spring Rally in Italien, der European H.O.G. Rally in Portugal und der legendären European Bike Week im österreichischen Faak am See. Bewerbungen können noch bis zum 2. März unter hdmusiccontest.com eingereicht werden.

Nicht nur die Zahl der beteiligten Länder hat sich erhöht, sondern es findet erstmals auch ein Fan-Voting statt. Am 20. März können Musikfreunde online für ihre Lieblingsband abstimmen. Die Gewinner werden dann am 16. April bekanntgegeben.

Im vergangen Jahr traten die drei Siegergruppen „Franck & Damien“ aus Frankreich, „Atwood“ aus Italien und „Stoned at Pompeii“ aus Spanien beim Harley-Davidson Euro Festival vor mehr als 30.000 Zuschauern auf. (aum)

Mit dem H-D Music Contest bietet Harley-Davidson aufstrebenden Nachwuchsbands eine Auftrittschance bei großen Motorradtreffen.

Mit dem H-D Music Contest bietet Harley-Davidson aufstrebenden Nachwuchsbands eine Auftrittschance bei großen Motorradtreffen.

Mit dem H-D Music Contest bietet Harley-Davidson aufstrebenden Nachwuchsbands eine Auftrittschance bei großen Motorradtreffen.

Mit dem H-D Music Contest bietet Harley-Davidson aufstrebenden Nachwuchsbands eine Auftrittschance bei großen Motorradtreffen.

Mit dem H-D Music Contest bietet Harley-Davidson aufstrebenden Nachwuchsbands eine Auftrittschance bei großen Motorradtreffen.

Mit dem H-D Music Contest bietet Harley-Davidson aufstrebenden Nachwuchsbands eine Auftrittschance bei großen Motorradtreffen.

