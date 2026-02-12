Norwegen schickt 24 Stromer in die Kälte

Bis zu minus 31 Grad, verschneite Straße, eisiger Wind – beim Winter-Reichweitentest des norwegischen Automobilclubs NAF, dem „EL Prix“, wurden 24 Elektroautos an ihre Grenzen gebracht. Erfreulich aus deutscher Sicht: Je ein Elektroauto von Mercedes, Audi und BMW kam unter die Top-Five.

Der Suzuki e-Vitara blieb nach 224 Kilometern Fahrstrecke als erster Kandidat mit leerem Akku auf der Strecke. Sein WLTP-Wert liegt bei 395 Kilometern. Am längsten hielt das US-amerikanische Modell Lucid Air durch, nämlich 520 Kilometer. Aber die Luxuslimousine kommt auch auf eine Normangabe von 960 Kilometern. Der NAF ermittelte daher auch die prozentuale Abweichung zwischen Testergebnis und offiziellem Richtwert. Hier schnitt der Lucid dann mit einem Minus von 46 Prozent im Vergleich zur WLTP-Angabe dann trotz des Reichweitensiegs am schlechtesten ab.



Erfreulich aus deutscher Sicht: In den Top Five der weitreichenstärksten E-Modelle im Winter finden sich drei Modelle heimischer Hersteller. (aum)



