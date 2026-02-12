Beschäftigte von Mercedes-Benz bekommen bis zu 3139 Euro Bonus

Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahr 2025 will Mercedes-Benz seine Beschäftigten am wirtschaftlichen Ergebnis beteiligen. Die Extrazahlung bewegt sich voraussichtlich auf bis zu 3139 Euro. Die genaue Höhe steht nach dem endgültigen Jahresabschluss im März fest. Anspruchsberechtigt sind rund 85.000 Mitarbeiter in Deutschland. Der Bonus wird mit dem April-Gehalt ausgezahlt. Zusätzlich schenkt Mercedes-Benz anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Unternehmens allen Beschäftigten in Deutschland eine Jubiläumsaktie. (aum)









