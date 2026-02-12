Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Beschäftigte von Mercedes-Benz bekommen bis zu 3139 Euro Bonus

aum – 12. Februar 2026

Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahr 2025 will Mercedes-Benz seine Beschäftigten am wirtschaftlichen Ergebnis beteiligen. Die Extrazahlung bewegt sich voraussichtlich auf bis zu 3139 Euro. Die genaue Höhe steht nach dem endgültigen Jahresabschluss im März fest. Anspruchsberechtigt sind rund 85.000 Mitarbeiter in Deutschland. Der Bonus wird mit dem April-Gehalt ausgezahlt. Zusätzlich schenkt Mercedes-Benz anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Unternehmens allen Beschäftigten in Deutschland eine Jubiläumsaktie. (aum)





Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Mercedes-Benz

Download:

Ähnliche Artikel

So mancher Mercedes-Benz wird zur Spielhalle mit "Need for Speed".
Auto-China: So mancher Mercedes-Benz wird zur Spielhalle
Mercedes-Benz 300 d.
Vor 100 Jahren ging ein Stern auf
Mercedes-Benz.
Etliche Wechsel im Management von Mercedes-Benz
Blick in der Fertigung der elektrischen Antriebseinheit Mercedes-Benz.
Elektrische Antriebseinheiten des Mercedes-Benz GLC aus Rumänien
Neue Mercedes-Front für den elektrischen GLC.
Mercedes-Benz erfindet den Kühler neu

Audio

Autonews vom 11. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren