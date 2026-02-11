GWM Haval Jolion Pro: Kompakt-SUV zum Kampfpreis

Great Wall Motor (GWM) erweitert seine SUV-Reihe Haval in Deutschland um den neuen Jolion Pro. Das chinesische Kompakt-SUV wird ab sofort in zwei Ausstattungslinien zu Kampfpreisen ab 24.990 Euro angeboten. Angetrieben wird der knapp 4,5 Meter lange Wagen von einem 177 PS (130 kW) starken 1,5-Liter-Turbobenziner in Kombination mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, der ihn in 7,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h erreicht.

Im Gegensatz dazu wirkt der rundlich geformte Jolion Pro fast etwas nüchtern, nur leicht aufgepeppt durch ein aerodynamisches Sport-Kit und schwarze Designelemente. Am Heck spannt sich ein durchgehendes Rückleuchtenbrand. Je nach Ausstattung fährt der Jolion Pro auf 17- oder 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Der Innenraum bietet neben einem großen Platzangebot einen beigen Dachhimmel und schwarze Sitzbezüge aus Ledernachbildung. Das Armaturenbrett wird durch ein 7-Zoll-Digitalcockpit sowie ein 10,25- bzw. 12,3-Zoll-Multimediasystem (je nach Ausstattung) dominiert.



Schon die Basisversion „Premium“ kommt mit einer üppigen Komfortausstattung. Serienmäßig an Bord sind etwa eine 2-Zonen-Klimaautomatik und Sitzheizung vorn, elektrisch verstellbarer Fahrersitz und elektrisches Panorama-Glasdach sowie ein Smart-Key-System. In der „Luxury“-Variante (ab 27.690 Euro) gesellen sich weitere Komfortmerkmale wie Lenkradheizung, belüfteter Fahrersitz und ein ebenfalls elektrisch verstellbarer Beifahrersitz hinzu. Immer serienmäßig sind außerdem eine Geschwindigkeitsregelung sowie eine Einparkhilfe hinten in Kombination mit einer 360-Grad-Umgebungskamera.



Bis 2027 will GWM insgesamt weitere neun neue Modelle nach Deutschland bringen. (aum)

