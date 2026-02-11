Mazda CX-6e startet ab 49.990 Euro

Vorverkaufsstart für den neuen Mazda CX-6e: Das vollelektrische Crossover-Fahrzeug ist ab sofort bei den deutschen Händlern bestellbar. Die Preise beginnen ab 49.990 Euro für die bereits nahezu voll ausgestattete Linie Takumi, die Variante Takumi Plus mit weiteren Features kostet ab 52.990 Euro. Zum Bestellstart gibt es außerdem besondere Leasing-Angebote für Privatkunden ab 499 Euro Monats-Rate ohne Sonderzahlung (48 Monate Laufzeit, 10.000 Kilometer pro Jahr). Bei Förderung durch die staatliche E-Auto-Prämie in Höhe von bis zu 6000 Euro sinkt die monatliche Rate im Privatkunden-Leasing auf 364 Euro. Im Gewerbekunden-Leasing beträgt die monatliche Rate ab 399 Euro (netto).

Herzstück des Elektroantriebs ist eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP), die eine Kapazität von 78 kWh besitzt und einen 190 kW (258 PS) starken Elektromotor an der Hinterachse mit Energie versorgt. Die maximale Reichweite pro Batterieladung soll bis zu 484 Kilometer reichen, an DC-Schnellladestationen soll der Akku mit einer Ladeleistung von bis zu 195 kW in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Für das AC-Laden zu Hause oder unterwegs gibt es serienmäßig ein 11-kW-Bordladegerät. Eine Wärmepumpe gehört ebenfalls zum Serienumfang. Die Auslieferungen an Kunden beginnen voraussichtlich im Sommer. (aum)

