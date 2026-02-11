Lexus RZ erlebt Premiere im Handel

Start frei für den neuen Lexus RZ: Das überarbeitete Elektro-SUV erlebt am kommenden Samstag (14. Februar) seine Premiere bei den deutschen Händlern. Der luxuriös ausgestattete Stromer steht dann für Probefahrten bereit, die ersten Auslieferungen an Kunden sollen in den kommenden Wochen folgen.

Zur Wahl stehen drei Antriebsoptionen, als RZ 350e mit 167 kW (227 PS), als RZ 500e mit 280 kW (380 PS) und als RZ 550e mit 300 kW (408 PS). Während der RZ 350e über Frontantrieb verfügt, werden die beiden leistungsstärkeren Varianten standardmäßig über alle vier Räder angetrieben. Dank optimierter 77-kWh-Batterie soll die Reichweite je nach Variante auf bis zu 559 Kilometer steigen. An Gleichstrom-Schnellladestationen soll sich der RZ in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Ein 22-kW-Bordladegerät, das die Ladezeiten an der heimischen Wallbox oder an AC-Ladestationen verkürzt, gehört zur Serienausstattung.



Die Preise starten bei 57.100 Euro für den RZ 350e Executive. Zum Marktstart lässt sich das Elektro-SUV für Privatkunden mit 7900 Euro Aktionsrabatt und einer Anzahlung von 2500 Euro ab 369 Euro monatlich finanzieren. Im Privatkunden-Leasing starten die Monatsraten bei 499 Euro, bei einer Vertragslaufzeit von 48 Monaten und einer Sonderzahlung von 2500 Euro. Im Geschäftskunden-Leasing ist das Modell ab 399 Euro monatlich erhältlich – ohne Sonderzahlung. (aum)

