Kompakt: Das kann ein Diesel mindestens genauso gut

aum – 12. Februar 2026

Von Jens Riedel

Die beiden Buchstaben MG umgibt auch heute noch ein Nimbus. Längst ist aus Morris Garage (dafür steht die Abkürzung) aber ein chinesisches Unternehmen geworden – und der hierzulande erfolgreichste Autohersteller aus dem Reich der Mitte. Mit den einst kultigen Sportwagen hat die Marke heute nichts mehr zu tun. Im Mittelpunkt stehen auch hier die mittlerweile allgegenwärtigen SUV – so wie der HS Hybrid+. Hybrid Plus? Das steht offenbar für etwas mehr. Und so ist es auch.

MG kombiniert bei seinem Hybrid+-Konzept den Benzinmotor mit einem noch stärkeren Elektromotor. 143 durch fossile Brennstoffe erzeugte PS (105 kW) treffen auf 146 aus Strom generierte Kilowatt (199 PS). Als Systemleistung gibt MG für den kompakten HS üppige 224 PS (165 kW) an. Das klingt vielversprechend.

Die Batterie hat eine Kapazität von 1,83 kWh. Zwar legt der HS Hybrid+ deutlich längere Teilstrecken rein elektrisch zurück und das auch mit höheren Geschwindigkeiten von bis 65 km/h. das ergibt einen Normverbrauch von 5,5 Litern auf 100 Kilometer. In der Praxis sollte aber ein Liter mehr einkalkuliert werden. Das kann ein Diesel dieser Klasse mindestens genauso gut und ist schade, denn die lässig-souveräne Kraftentfaltung, der Fahrkomfort und die gute Ausstattung sowie der Preis ab knapp 35.000 Euro sprechen für den MG. (aum)

Bilder zum Artikel
MG HS Hybrid+.

MG HS Hybrid+.

Photo: MG via Autoren-Union Mobilität

MG HS Hybrid+.

MG HS Hybrid+.

Photo: MG via Autoren-Union Mobilität

MG HS Hybrid+.

MG HS Hybrid+.

Photo: MG Motor via Autoren-Union Mobilität

