Opel bringt Zafira wieder mit Dieselmotor

11. Februar 2026

Opel bietet seinen Zafira neben der reinen Elektroversion nun auch wieder mit einem Dieselmotor an. Das neuentwickelte 2,2-Liter-Triebwerk leistet 180 PS (132 kW) und liefert 400 Newtonmeter Drehmoment. Kombiniert mit einer Achtgang-Automatik erreicht der Familien- und Freizeit-Van so eine Spitze von 185 km/h. Der Einstiegspreis sinkt mit dem neuen Motor auf 41.990 Euro. Zu haben ist der neue 2,2-Liter-Diesel für die Zafira-Variante mit 4,98 Meter und für den 5,33 Meter langen Zafira XL.

Darüber hinaus kommt auch Opels Großraum-Van Vivaro in den Genuss des neuen Selbstzünders, hier sogar in zwei Leistungsvarianten. Während für den Personentransporter Vivaro Kombi ebenfalls die 180 PS-Variante vorgesehen ist, können bei den unterschiedlichen Nutzfahrzeugversionen zusätzlich auch 150 PS (110 kW) in Kombination mit Sechsgang-Schaltung oder Achtgang-Automatik gewählt werden. (aum)

