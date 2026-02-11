Eine Trennwand für den VW ID Buzz

VW bietet für den fünfsitzigen ID Buzz auf Wunsch ab Werk jetzt auch eine feste Zwischenwand, die den Lade- sicher vom Fahrgastraum trennt. Die Option wird direkt bei der Neuwagenkonfiguration ausgewählt. Durch die Trennwand kann der Laderaum gefahrlos bis zur Dachhöhe ausgenutzt werden und dringt möglicher Schmutz nicht zu den Passagieren vor. Kleiner Nebeneffekt: Die Klimaautomatik arbeitet effizienter, da der zu kühlende bzw. zu wärmende Raum kleiner ist. Ein Fenster in der Zwischenwand ermöglicht weiterhin den Blick nach hinten, gegen Blicke von außen schützt eine optionale Folierung von Heck- und Seitenscheiben.

Entwickelt wurde die Lösung gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen Snoeks Automotive. Sie ist für beide Längenversionen des ID Buzz erhältlich und besteht aus dem Verbundwerkstoff Compax, dessen Oberflächen im Soft-Touch-Design ausgeführt sind. Vor der Trennwand befindet sich im Laderaumseite ein aufklappbares Ablagefach im Fahrzeugboden für das Ladekabel. Der Preis für die Trennwand beträgt 1856 Euro. (aum)



