Benzin wird teurer, Diesel billiger

aum – 11. Februar 2026

Die Kraftstoffpreise entwickeln sich unterschiedlich. Für Super E10 meldet der ADAC aktuelle einen bundesweiten Durchschnittspreis von 1,7564 Euro je Liter. Das sind 0,6 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel verbilligte sich hingegen um einen halben Cent auf 1,716 Euro. Damit vergrößerte sich der Abstand zwischen beiden Sorten wieder etwas, auch wenn die Differenz noch weit von der unterschiedlichen Energiesteuer entfernt ist, die für Diesel etwa 20 Cent weniger beträgt.

Der ADAC empfiehlt nach wie vor, nach Möglichkeit abends zu tanken. Dann sind die Preise an den Tankstellen teilweise bis zu 13 Cent günstiger als in den Morgenstunden. (aum)

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

