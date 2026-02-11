Logo Auto-Medienportal
Der Motorradmarkt normalisiert sich wieder

aum – 11. Februar 2026

Mit 5452 Neuzulassungen ist der Motorradmarkt im Januar in neue Jahr gestartet. Das sind 69,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres, das wegen der Euro-5+-Umstellung allerdings noch ganz im Zeichen vorgezogener Käufe und Händlerzulassungen in 2024 stand. Damit scheint sich die Lage nun wieder etwas zu normalisieren.

Mit 3696 Anmeldungen lagen die Krafträder laut Industrieverband Motorrad (IVM) 70,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, die Zahl der neuen Kraftroller verdoppelte sich mit 431 Stück gegenüber dem Januar 2025 (plus 94,1 Prozent). Leichtkrafträder legten um 52,7 Prozent auf 565 Neuzulassungen zu, die Zahl der verkauften 125er-Roller stieg um 66,7 Prozent auf 760.

264 Zweiräder hatten einen Elektroantrieb (+61 %), darunter befanden sich allerdings lediglich 21 Motorräder (–19,2 %) und fünf Großroller (+400 %), aber immerhin 113 Leichtkrafträder (+264,5 %) und 125 Leichtkraftroller (+17,9 %). (aum/jri)


