BYD Atto 3 Evo jetzt auch mit Allradantrieb

Bereits drei Jahre nach der Markteinführung in Europa bietet BYD mit dem Atto 3 Evo eine umfassende Überarbeitung seines vollelektrischen Kompakt-SUV. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören mehr Leistung, eine größere Batterie samt höherer Reichweite und eine bessere Ladeleistung. Außerdem wird der in den Abmessungen mit 4,46 Meter in der Länge und 1,88 Meter in der Breite unveränderte Stromer künftig mit Hinterrad- und Allradantrieb angeboten.

Das vereinfachte Modellangebot umfasst zwei Versionen, beide mit 74,8 KWh großer LFP-„Blade-Batterie“ und 800-Volt-Elektroarchitektur. Dank Gleichstrom-Laden mit bis zu 220 kW Leistung soll der Akku damit in 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent gefüllt sein. Die Variante „Design“ mit Hinterradantrieb leistet 230 kW (313 PS), beschleunigt das E-SUV in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und soll eine kombinierte WLTP-Reichweite von 510 Kilometern bieten. Das Modell „Excellence“ verfügt mit einem zusätzlichen Elektromotor an der Front über Allradantrieb. Die Gesamtleistung liegt hier bei 330 kW (449 PS), mit dem der Stromer in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Die WLTP-Reichweite gibt BYD mit 470 Kilometern an.



Die Preise für den Atto 3 Evo beginnen bei 44.900 Euro für die Ausstattungslinie Design mit Heckantrieb und 50.990 Euro für die Allrad-Version Excellence. Die ersten Auslieferungen werden für das Frühjahr erwartet (aum)

