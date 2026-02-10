Mazda unterstützt SOS-Kinderdorf

Mazda unterstützt erneut das SOS-Kinderdorf Düsseldorf und spendet insgesamt 20.500 Euro an die Einrichtung. Damit werden unter anderem für das Gebäude der Kita Farbkleckse mehrere Markisen angeschafft. Sie verbessern den UV-Schutz, spenden im Sommer draußen Schatten und verhindern darüber hinaus eine zu starke Sonneneinstrahlung in die Räumlichkeiten. Bisher schirmen lediglich natürliche Schattenspender wie Bäume und Sträucher das Gelände ab. Die Anschaffungskosten liegen bei rund 10.500 Euro und werden komplett von Mazda Deutschland übernommen.

Zusätzlich kamen bei einer Aktion im Rahmen der Unternehmens-Weihnachtsfeier weitere Spenden zusammen: Insgesamt 3450 Euro, gespendet von Mitarbeitern des Importeurs in Leverkusen und Mazda Motor Europe,

gehen ebenfalls an das SOS-Kinderdorf. Beide Organisationen stockten den Betrag um mehr als 6600 Euro auf insgesamt über 10.000 Euro auf.



Darüber hinaus stellt Mazda Deutschland der Einrichtung zwei MX-30 e-Skyactiv EV zur Verfügung. Sie werden für die tägliche Arbeiten und Einsätzen wie beispielsweise Behördengänge genutzt. (aum)



