Der Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ bekommt noch mehr Schwung

Mit weiterentwickeltem 3,0-Liter-Sechszylinder bringt Mercedes-AMG im zweiten Quartal den neuen GLC 53 4-Matic+ auf den Markt. Der Motor mit doppelter Aufladung und stärkerem elektrischen Zusatzverdichter liefert 449 PS (330 kW) und stellt ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern bereit (mit Overboost 640 Nm für 10 Sekunden bei 5200 U/min). Versprochen werden ein noch agileres Ansprechverhalten und höhere Drehfreude.

Ergänzt wird das Antriebsensemble durch das Neun-Gang-Automatikgetriebe mit Zwischengasfunktion und Mehrfachrückschaltungen, einen vollvariablen Allradantrieb und das elektronische Hinterachs-Sperrdifferenzial mit dem erstmals in einem AMG-SUV verfügbaren Drift-Mode. Der Mildhybrid spurtet mit dem AMG-Dynamic-Plus-Paket in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h lässt sich mit dem optionalen Driver‘s Package auf 270 km/h anheben. Die maximale Anhängelast gegenüber der Vorgängergeneration erhöht sich von 1800 auf 2400 Kilogramm.



Die Preise nennt Mercedes-AMG kurz vor dem Marktstart. (aum)





