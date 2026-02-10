Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ bekommt noch mehr Schwung

aum – 10. Februar 2026

Mit weiterentwickeltem 3,0-Liter-Sechszylinder bringt Mercedes-AMG im zweiten Quartal den neuen GLC 53 4-Matic+ auf den Markt. Der Motor mit doppelter Aufladung und stärkerem elektrischen Zusatzverdichter liefert 449 PS (330 kW) und stellt ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern bereit (mit Overboost 640 Nm für 10 Sekunden bei 5200 U/min). Versprochen werden ein noch agileres Ansprechverhalten und höhere Drehfreude.

Ergänzt wird das Antriebsensemble durch das Neun-Gang-Automatikgetriebe mit Zwischengasfunktion und Mehrfachrückschaltungen, einen vollvariablen Allradantrieb und das elektronische Hinterachs-Sperrdifferenzial mit dem erstmals in einem AMG-SUV verfügbaren Drift-Mode. Der Mildhybrid spurtet mit dem AMG-Dynamic-Plus-Paket in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h lässt sich mit dem optionalen Driver‘s Package auf 270 km/h anheben. Die maximale Anhängelast gegenüber der Vorgängergeneration erhöht sich von 1800 auf 2400 Kilogramm.

Die Preise nennt Mercedes-AMG kurz vor dem Marktstart. (aum)


Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+.

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+.

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+.

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+.

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ Coupé.

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ Coupé.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ Coupé.

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ Coupé.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ Coupé.

Mercedes-AMG GLC 53 4-Matic+ Coupé.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Euro-NCAP-Crashtest beim ADAC.
Euro NCAP erweitert das Testprogramm
Die Kita Farbkleckse des SOS-Kinderdorfs Düsseldorf.
Mazda unterstützt SOS-Kinderdorf
Subaru Solterra.
Der Subaru Solterra wird deutlich stärker
Renault Twingo E-Tech elektrisch.
Renault Twingo jetzt auch für unter 20.000 Euro
Hildegard Müller.
EU-Kommission verharrt zu oft in Realitätsverweigerung
Bike Days Willingen (2025).
Aus den Bike Days werden die Harley Days

Audio

Autonews vom 04. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren