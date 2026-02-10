Logo Auto-Medienportal
Der Subaru Solterra wird deutlich stärker

aum – 10. Februar 2026

Analog zum bZ4X des Kooperationspartners Toyota frischt Subaru den Solterra auf. Er wartet ab Mai mit mehr Leistung, größerer Reichweite und schnelleren Ladezeiten auf. Bestellbar ist der neue Modelljahrgang schon jetzt zu Preisen ab 45.900 Euro.

Die beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse entwickeln nun 252 kW (343 PS), was ein Plus von 92 kW (125 PS) bedeutet. Die Fahrleistungen verbessern sich spürbar. So gelingt der Sprint von null auf 100 km/h jetzt in nur noch 5,1 Sekunden. Auch die Nutzbarkeit wurde verbessert: Die maximale Anhängelast verdoppelt sich von 750 Kilogramm auf 1,5 Tonnen.

Die Batteriekapazität liegt jetzt bei 73,1 kWh. In Verbindung mit optimierter Leistungs- und Batteriesteuerung sowie weiteren technischen Modifikationen steigt die Reichweite um zehn Prozent auf rund 510 Kilometer.

Der Subaru Solterra erhält zudem neu gestaltete Scheinwerfern und einem neuen Frontstoßfänger sowie eine überarbeitete Instrumententafel und eine bessere Geräuschdämmung. Beim Panoramadach entfällt in Zukunft die Mittelstrebe. Die 360-Grad-Panoramakamera bietet nun auch eine Unterbodenperspektive, während der neue Multi-Terrain-Monitor dabei hilft, die Fahrbedingungen im Gelände besser einzuschätzen. Vier Kameras behalten die unmittelbare Fahrzeugumgebung im Blick. Die zusätzliche Unterbodenansicht auch hier hilft, die Position der Hinterräder und den Zustand des Untergrundes zu überprüfen. Bei aktiviertem X-Mode wechselt die Anzeige automatisch zur Offroad-Ansicht inklusive Neigungs- und Rollwinkel des Fahrzeugs. (aum)


Subaru Solterra.

Download:

