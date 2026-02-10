Logo Auto-Medienportal
Renault Twingo jetzt auch für unter 20.000 Euro

aum – 10. Februar 2026

Renault bietet den Twingo E-Tech elektrisch jetzt auch in der versprochenen Einstiegsversion Evolution zum Preis von 19.990 Euro an. In Verbindung mit der staatlichen E-Förderung reduziert sich der Preis für Anspruchsberechtigte auf bis zu 13.990 Euro.

Der Renault Twingo E-Tech elektrisch verfügt unter anderem über ein Sieben-Zoll-Fahrerdisplay, ein Zehn-Zoll-Zentraldisplay mit Smartphone-Integration, manuelle Klimaanlage, Tempomat, Parksensoren hinten, Spurhalteassistent und einzeln verschiebbare Rücksitze. Die Normreichweite des 60 kW (82 PS) leistenden Kleinwagens liegt bei bis zu 262 Kilometern. Die Batterie kann mit bis zu 50 kW nachgeladen werden. (aum)

Weiterführende Links: Renault-Presse

Bilder zum Artikel
Renault Twingo E-Tech elektrisch.

