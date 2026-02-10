Logo Auto-Medienportal
Aus den Bike Days werden die Harley Days

aum – 10. Februar 2026

Neben Hamburg und Dresden gibt es künftig einen weiteren „Harley Days“-Standort in Deutschland. Aus den Bike Days Willingen werden vom 8. bis 12. Juli die Harley Days Willingen. Zu der Veranstaltung im Sauerland sind nicht nur Harley-Besitzer, sondern alle Motorradfans willkommen. Das Festivalgelände hinter dem Hotel Sauerland Stern kann eintrittsfrei betreten werden.

Auf die Besucher warten Händler, Livebands und Caterer. Zum Programm gehören auch kostenlose Probefahrten und eine Custom-Bike-Show. Die Festvial-Website bike-days-willingen.de präsentiert außerdem acht fertig ausgearbeitete Vorschläge für Touren durch die Region. Alternativ können sich Motorradfahrer einem der ortskundigen Guides anschließen.
Der Sonntag ist als Familientag geplant.

Übernachtungsmöglichkeiten vom Campground über Pensionen bis zum Hotel gibt es vor Ort. (aum)


