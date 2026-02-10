Der erste Zeekr für einen Kunden

Zeekr hat gestern das erste Kundenfahrzeug in Deutschland ausgeliefert. Es handelt sich um einen 7X Long Range RWD. Das Fahrzeug mit 800-Volt-Technologie hat eine Normreichweite von über 600 Kilometern und soll unter optimalen Bedingungen den 100-kWh-Akku binnen 16 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden können.

Zeekr ist eine Marke des chinesischen Autokonzerns Geely. Der Einstiegspreis eines 7X liegt bei 54.990 Euro. Die Geschäfte in Deutschland führt seit diesem Monat Lukas Dohle, der auf über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung verfügt. (aum)