Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Erstes Angebot für bidirektionales V2G-Laden

aum – 9. Februar 2026

Eon und der BMW-Konzern kommen mit dem ersten Vehicle-to-Grid-Ladeangebot in Deutschland auf den Markt. Das komplette V2G-Paket für Privatkunden besteht aus einer BMW Wallbox Professional, dem V2G-Stromtarif von Eon (Eon Ökostrom Home & Drive V2G mit Einspeise-Vertrag) und – sofern noch nicht vorhanden – einem intelligenten Messsystem (Smart Meter).

Das Angebot ermöglicht es, die Elektrofahrzeuge der Neuen Klasse aus München, beginnend mit dem iX3, aktiv in das Stromnetz einzubinden, indem Energie aus dem Hochvoltspeicher des Fahrzeugs zurück in das Stromnetz gespeist werden kann. Das automatische Laden und Entladen erfolgt über einen von dem Autohersteller und dem Energieversorger gemeinsam entwickelten Algorithmus. Kunden profitieren von jeder Stunde, die ihr Fahrzeug angesteckt ist in Form eines jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro. Damit legen Fahrer eines BMW iX3 jährlich bis zu 14.000 Kilometer kostenfrei zurück. Jede tatsächlich entladene Kilowattstunde wird mit 40 Cent pro kWh kompensiert.

Die individuelle Steuerung erfolgt über die My-BMW-App. Dort kann auch der Stand des aktuellen Bonus bei Eon abgerufen werden. Intelligente Schutzfunktionen sorgen dafür, dass die Hochvoltbatterie immer in einem Optimum für die Lebensdauer gehalten wird.

Die ersten 100 BMW-iX3-Kunden, die sich für einen V2G-Stromtarif von Eon entscheiden, erhalten einen Rabatt von 700 Euro auf die Wallbox mit elf Kilowatt Ladeleistung, die eines der ersten bidirektionalen Modelle auf dem Markt ist.

Für alle elektrifizierten BMW und Mini wird ein zweites gemeinsames Produkt mit Eon angeboten: flexibles Laden als Einstieg in die Energiemarktintegration. Der nächtliche Ladevorgang zwischen 0 und 6 Uhr wird dabei automatisch auf einen optimalen Zeitraum gelegt. Das ist oftmals dann der Fall, wenn viel Strom im Netz auf geringe Nachfrage trifft. Nutzer erhalten im Gegenzug für ihre Flexibilität einen Bonus von jährlich bis zu 240 Euro. Zusätzlich erhalten Neukunden weitere 50 Euro. (aum)

Weiterführende Links: E.ON

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
BMW iX3 an einer V2G-Wallbox.

BMW iX3 an einer V2G-Wallbox.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Eon und BMW machen Käufern eines iX3 ein Angebot für bidirektionales Laden.
Eon startet mit BMW bidirektionales Laden
Eon und BMW testen bidirektionales Laden.
Eon und BMW testen bidirektionales Laden
Bidirektionales Laden: Immer mehr Elektroautos können als mobile Powerbank Haushalte mit Strom versorgen.
Eon: E-Autos könnten zweieinhalb Millionen Haushalte versorgen
Eon hat in einem Pilotprojekt den Nutzen und die Ersparnis bidirektionalen Ladens sowie das Anwendungsverhalten der Kunden untersucht.
Bidirektionales Laden kann mehrere hundert Euro im Jahr sparen
Eon hat das aktuelle Versorgungspotenzial bidirektional-fähiger Elektroautos in Deutschland untersucht.
Bidirektional ladende Autos haben schon jetzt enormes Potenzial

Audio

Markante neue Optik, veredeltes Interieur und Technologie-Upgrade - der aktuelle Kia-Bestseller Sportage

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren