Erstes Angebot für bidirektionales V2G-Laden

Eon und der BMW-Konzern kommen mit dem ersten Vehicle-to-Grid-Ladeangebot in Deutschland auf den Markt. Das komplette V2G-Paket für Privatkunden besteht aus einer BMW Wallbox Professional, dem V2G-Stromtarif von Eon (Eon Ökostrom Home & Drive V2G mit Einspeise-Vertrag) und – sofern noch nicht vorhanden – einem intelligenten Messsystem (Smart Meter).

Das Angebot ermöglicht es, die Elektrofahrzeuge der Neuen Klasse aus München, beginnend mit dem iX3, aktiv in das Stromnetz einzubinden, indem Energie aus dem Hochvoltspeicher des Fahrzeugs zurück in das Stromnetz gespeist werden kann. Das automatische Laden und Entladen erfolgt über einen von dem Autohersteller und dem Energieversorger gemeinsam entwickelten Algorithmus. Kunden profitieren von jeder Stunde, die ihr Fahrzeug angesteckt ist in Form eines jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro. Damit legen Fahrer eines BMW iX3 jährlich bis zu 14.000 Kilometer kostenfrei zurück. Jede tatsächlich entladene Kilowattstunde wird mit 40 Cent pro kWh kompensiert.



Die individuelle Steuerung erfolgt über die My-BMW-App. Dort kann auch der Stand des aktuellen Bonus bei Eon abgerufen werden. Intelligente Schutzfunktionen sorgen dafür, dass die Hochvoltbatterie immer in einem Optimum für die Lebensdauer gehalten wird.



Die ersten 100 BMW-iX3-Kunden, die sich für einen V2G-Stromtarif von Eon entscheiden, erhalten einen Rabatt von 700 Euro auf die Wallbox mit elf Kilowatt Ladeleistung, die eines der ersten bidirektionalen Modelle auf dem Markt ist.



Für alle elektrifizierten BMW und Mini wird ein zweites gemeinsames Produkt mit Eon angeboten: flexibles Laden als Einstieg in die Energiemarktintegration. Der nächtliche Ladevorgang zwischen 0 und 6 Uhr wird dabei automatisch auf einen optimalen Zeitraum gelegt. Das ist oftmals dann der Fall, wenn viel Strom im Netz auf geringe Nachfrage trifft. Nutzer erhalten im Gegenzug für ihre Flexibilität einen Bonus von jährlich bis zu 240 Euro. Zusätzlich erhalten Neukunden weitere 50 Euro. (aum)



