Mazda für die Fahrschule

Mazda bietet die Modelle 3, CX-30 und CX-60 auch mit einem Fahrschul-Paket an. Kooperationspartner Intax aus dem niedersächsischen Oldenburg rüstet die Fahrzeuge zum Festpreis ab 990 Euro (netto) inklusive Montage mit Doppelpedalanlagen namhafter Hersteller, Zusatzspiegeln für innen und außen sowie einem Schalter für den Prüfungsmodus um.

Neu im Rahmen der wieder aufgenommenen Partnerschaft zwischen Mazda und Intax ist, dass die Fahrschulfahrzeuge auf Wunsch vom Mazda-Auslieferungslager im Hafen Antwerpen direkt nach Oldenburg geliefert werden können. Dadurch entfällt der Transport vom Händler zum Umrüster, und es werden Kosten gespart.



Zur weiteren Stärkung des Fahrschulgeschäfts intensiviert Mazda seine Zusammenarbeit mit der FVS GmbH, einem führenden Dienstleistungsunternehmen im Bereich Fahrschulen und Fahranfänger. FVS unterstützt nicht nur bei der Ansprache von Fahrschulen, sondern auch von Fahranfängern. Sowohl Fahrschulen als auch Fahranfängern bietet Mazda Sonderkonditionen beim Autokauf oder Leasing. Um den Start der erneuten Zusammenarbeit darüber hinaus zu unterstützen, bietet der japanische Hersteller in diesem Quartal Fahrschulen und Fahranfängern besondere Konditionen für den Mazda3.



Generell lässt sich nahezu die gesamte Modellpalette der Marke – darunter auch der vollelektrische 6 e – als Fahrschulfahrzeug nutzen. TÜV-Gutachten bescheinigen allen Baureihen die Eignung als Prüfungsfahrzeuge. (aum)







